В Благовещенске вход в магазин завалили бетонными блоками (фото)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились представители одного из магазинов Благовещенска, открывшегося недавно. Люди жалуются на то, что прямо перед входом в их магазин неизвестными лицами оставлены бетонные блоки. Эту ситуацию предприниматели воспринимают как акт недобросовестной конкуренции.

«Мы месяц назад открыли небольшой магазин дверей, закинули туда все свои деньги и честно работаем, но нам завалили бетонными плитами пожарный выход, он же второй вход в магазин», – жалуются бизнесмены.

Один из представителей магазина рассказал, что около недели назад перед их входом появились бетонные плиты, и теперь каждую ночь они оказываются все ближе к двери. По всей видимости, их перемещают в темное время суток при помощи техники. В дневное время ничего необычного не происходит. Поймать за руку недоброжелателей пока не удалось, но, отмечает мужчина, у него есть сведения, что это происки конкурента.

«Сегодня кинули плиты, а завтра начнут бить окна или устраивать поджоги?» – задаются вопросом предприниматели.

Представитель магазина говорит, что сейчас они собирают доказательства, что это действия конкурирующей торговой точки. Предстоит позаботиться об установке камеры видеонаблюдения. После этого бетонные плиты можно будет оттащить и посмотреть, как станут развиваться события.