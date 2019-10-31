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31октября
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сегодня, 10:36 16

В Благовещенске вход в магазин завалили бетонными блоками (фото)

В Благовещенске вход в магазин завалили бетонными блоками (фото)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились представители одного из магазинов Благовещенска, открывшегося недавно. Люди жалуются на то, что прямо перед входом в их магазин неизвестными лицами оставлены бетонные блоки. Эту ситуацию предприниматели воспринимают как акт недобросовестной конкуренции.

«Мы месяц назад открыли небольшой магазин дверей, закинули туда все свои деньги и честно работаем, но нам завалили бетонными плитами пожарный выход, он же второй вход в магазин», – жалуются бизнесмены.

Один из представителей магазина рассказал, что около недели назад перед их входом появились бетонные плиты, и теперь каждую ночь они оказываются все ближе к двери. По всей видимости, их перемещают в темное время суток при помощи техники. В дневное время ничего необычного не происходит. Поймать за руку недоброжелателей пока не удалось, но, отмечает мужчина, у него есть сведения, что это происки конкурента.

«Сегодня кинули плиты, а завтра начнут бить окна или устраивать поджоги?» – задаются вопросом предприниматели.

Представитель магазина говорит, что сейчас они собирают доказательства, что это действия конкурирующей торговой точки. Предстоит позаботиться об установке камеры видеонаблюдения. После этого бетонные плиты можно будет оттащить и посмотреть, как станут развиваться события.

Просмотров всего: 1506

#происшествия #торговля

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    ваша дверь, ваши блоки, продайте их очень дёшево с самовызом, через авито или инстаграм)))) по 500р, и вся проблема решена, появится еще что-то так же, глядишь на стройматериалы перейдете)))

  • ay

    ay
    1 час назад

    inoy

    ваша дверь, ваши блоки, продайте их очень дёшево с самовызом, через авито или инстаграм)))) по 500р, и вся проблема решена, появится еще что-то так же, глядишь на стройматериалы перейдете)))



    Продать? Вариант) И да, что мешает докинуть копеек в условный ХикВижн и знать, что делается под окнами и дверьми магазина ночью? И кем?

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Магазин открыли, а на видеонаблюдение денег нет?

    Если магазин в жилом доме, явно жильцам мешают подъезжающие машины, вот и блоки.

    На КПП мамины соседки даже проезд блоками загородили, чтобы не шастали машины через двор.

    А может решили сэкономить денег на рекламе, и АИ бесплатно новый магазин с бллоками прорекламировалл?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Ку-ку. Откуда там жилой дом?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    мешает не мешает, это не способ решить проблему, не найдется хозяин блоков, забрать их себе, конечно если они там вдруг появились в ходе реконструкции двора или еще как то, можно на статью на лететь....

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    дом мухина/пролетарская, не жилой! ТЦ

  • ЛайКа

    ЛайКа
    58 минут назад



    с неделю назад перед их входом появились бетонные плиты, и теперь каждую ночь они оказываются все ближе к двери



    Слов нет... одни слюни!

    А так не пробовали?

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    Они от 300 рэ в месяц для частников всё время впаривают

  • ЛайКа

    ЛайКа
    57 минут назад

    Нур

    Магазин открыли, а на видеонаблюдение денег нет?

    Если магазин в жилом доме, явно жильцам мешают подъезжающие машины, вот и блоки.



    Так... в защиту



  • ay

    ay
    57 минут назад

    Нур

    Магазин открыли, а на видеонаблюдение денег нет?

    Если магазин в жилом доме, явно жильцам мешают подъезжающие машины, вот и блоки.

    На КПП мамины соседки даже проезд блоками загородили, чтобы не шастали машины через двор.

    А может решили сэкономить денег на рекламе, и АИ бесплатно новый магазин с бллоками прорекламировалл?



    АИ квадратиками всё закрыло. Соориентируются только те, кто часто ездит в Асю и магазы по соседству.

  • ay

    ay
    56 минут назад

    ЛайКа

    Нур

    Магазин открыли, а на видеонаблюдение денег нет?

    Если магазин в жилом доме, явно жильцам мешают подъезжающие машины, вот и блоки.



    Так... в защиту



    "Если", ИМХО, появилось ПОЗЖЕ. После правки.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    54 минуты назад

    ay

    ЛайКа

    Нур

    Магазин открыли, а на видеонаблюдение денег нет?

    Если магазин в жилом доме, явно жильцам мешают подъезжающие машины, вот и блоки.



    Так... в защиту



    "Если", ИМХО, появилось ПОЗЖЕ. После правки.



    Ууууу! Фи как не красиво((



  • ay

    ay
    53 минуты назад

    А что скажет "товарищ пожарный инспектор". ЗапаснЫй выход, почти что заблокирован. Устранять нарушение?

  • Нур

    Нур
    50 минут назад

    ay

    А что скажет "товарищ пожарный инспектор". ЗапаснЫй выход, почти что заблокирован. Устранять нарушение?



    Пожарный инспектор оштрафует хозяев магазина. Может это он и подбрасывает блоки?)))))

  • Нур

    Нур
    48 минут назад

    ЛайКа

    Нур

    Магазин открыли, а на видеонаблюдение денег нет?

    Если магазин в жилом доме, явно жильцам мешают подъезжающие машины, вот и блоки.



    Так... в защиту



    Лайка, не напрягайтесь, я не нуждаюсь в ничьей защите, тем паче в вашей. Ошибки исправляются сразу, только таким как вы это кажется некрасивым.

  • Paster

    Paster
    46 минут назад

    На Асе камеры висят, этот проезд просматривается по ним.

  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    45 минут назад

    Неделю назад появились блоки и только сейчас решили поставить камеру? Да ну зачем? Не нужно этого. Ну или если поставите камеру, то самую дешёвую, на которой ничего не видно и по которой потом в случае необходимости криминалист напишет, что "в силу низкого качества изображения что-либо установить по видеозаписи не представляется возможным". Обычно именно так подходят к организации видеонаблюдения местные предприниматели.

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