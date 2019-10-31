В Благовещенске открылся фитнес-центр со всемирно известным названием

В Благовещенске открылся новый фитнес-центр Gold’s Gym, площадью более 4 тысяч квадратных метров. Сеть Gold’s Gym является одной из родоначальниц «железного спорта» и одной из крупнейших сетей фитнес-центров по всему миру. Всего их более семисот. Здесь есть бассейн длиной 25 метров на 3 дорожки и единственный на Дальнем Востоке кардиокинотеатр.

Здание в переулке Техническом, где расположился спортивный комплекс, было специально построено под него – все системы изначально продумывались в соответствии с требованиями и нормами к зданию для спорта. Построен центр по проекту местной компании, но идея организации пространства – «по лекалу» клубов мировой сети Gold’s Gym выполнена американским архитектором.

«Посетители Gold’s Gym отмечают в нашем клубе качество услуг, разнообразие спортивных направлений, высокотехнологичность спортивного оборудования, а также уровень обслуживания персонала. Фитнес-центр включает в себя много различных зон – зону групповых занятий, тренажерный зал с оборудованием премиум-класса, игровой зал на несколько видов спорта (мини-футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, гандбол), зал ММА, бассейн, парную, даже хаммам. Все в одном месте — это очень удобно! Не нужно ехать из одного места в другое, что позволяет существенно экономить время. Еще одним преимуществом Gold’s Gym является детский клуб, где родители могут оставить свое чадо под присмотром специалиста на время занятий спортом», – рассказывает исполнительный директор фитнес-центра Юлия Новгородцева.

Еще один повод для гордости фитнес-центра Gold’s Gym, который уже по достоинству оценили благовещенцы, – единственный на Дальнем Востоке кардиокинотеатр. Клиенты могут смотреть фильм на большом экране и в то же время заниматься кардиотренировками на степпере, беговой дорожке или велотренажере.

«В нашем центре могут заниматься как взрослые, так и дети. Например, в бассейн набор в детские группы с 4 лет уже идет. Продумали время занятий и для первой, и для второй смены. После семи часов вечера, когда в клуб приходит больше всего клиентов, все дорожки будут доступны для свободного плавания. Руководитель этого направления – благовещенский тренер Алексей Рыжов. Дети от него без ума. Уже очень много родителей привели своих детей именно к нему», – продолжает Юлия Новгородцева.

Помимо уже известных и популярных групповых занятий, таких как хот айрон, боди памп, стрейч, зумба, йога и другие, клиентам здесь хотят предложить сайкл – это высокоэффективная тренировка на велосипедах. «Классная штука! Сжигается много жира. Они просто не останавливаются. То, как ведет это тренер, – это что-то!» – говорят те, кто уже побывал на такой тренировке. Руководитель этого направления – признанная благовещенская сайклистка Светлана Степанова. Ее групповые занятия пользуются огромной популярностью у посетителей клуба. «Байков на ее занятия попросту не хватает, в связи с чем клуб планирует закупить дополнительное оборудование», – добавляет Юлия.

«В нашем тренерском составе есть заслуженные представители спорта с большим количеством регалий», – говорит руководитель одного из направлений фитнес-центра Дмитрий Филипченко. Сам он чемпион и призер многочисленных турниров по бодибилдингу и фитнесу. В его ближайших планах – подготовка к чемпионату России и Европы.

Фитнес-центр рассчитан на 2 тысячи клиентов в течение дня. На сегодня клубные карты приобрели около семисот амурчан. Среди них и очень известные люди, говорят в фитнес-центре. Что интересно, все клиенты благовещенского клуба могут получить так называемый паспорт путешественника и посещать клубы этой сети по всему миру. Всего предусмотрено 14 таких посещений.

«Пришла сюда в первый раз, походила на дорожке, покачала пресс. Сейчас уговариваю себя подкачать руки. Обязательно планирую пойти в бассейн, но сегодня забыла шапочку, – смеется клиентка клуба Наталья. – Мне есть с чем сравнить. Все новое, это очень радует. И очень радует, что здесь есть хаммам, сейчас пойду туда. Стану еще стройнее и красивее».

Кстати, мировая сеть «Gold’s Gym» известна тем, что в одном из таких клубов в Калифорнии занимался сам Арнольд Шварценеггер.

В планах у клуба запустить в работу спортивный бар и магазин, где клиенты смогут приобрести все необходимое – от спортивной одежды до спортивного питания. Сейчас в центре собирают клиентские отзывы и готовы исправить возможные недочеты и учесть все пожелания.

«Несмотря на недавнее открытие, Gold’s Gym уже пользуется популярностью у горожан. Безусловно, открытие центра такого уровня и набора услуг не могло остаться незамеченным среди жителей нашего города Вся команда Gold’s Gym работает для клиентов. Мы учитываем все нюансы, ничего не оставляем без внимания. Самое главное для нас – отношение клиентов. Главное, когда люди выходят отсюда счастливые и довольные. В городе много фитнес-центров, но мы хотим быть на самом высоком уровне. Тем более у нас в Благовещенске живут очень спортивные люди», – заключает Юлия Новгородцева.

Так называемое гранд-открытие фитнес-центра состоится в ноябре.