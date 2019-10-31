В соцсетях сообщают о столкновении в Мазановском районе двух автобусов

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus сообщил о ДТП в Мазановском районе: произошло столкновение двух автобусов. Информацию паблика ИА «Амур.инфо» прокомментировали в официальных ведомствах.

На первом опубликованном снимке два автобуса, один из которых съехал с проезжей части. На других кадрах – только один автобус.

«ДТП произошло на 170-м километре трассы Введеновка – Экимчан. Происшествие зафиксировано отделом ГИБДД Мазановского района 27 октября. Это точно не пассажирские регулярные перевозки», – сообщили агентству в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

«Ни 27 октября, ни 28-го, включая вчерашний день, ДТП с пострадавшими в Мазановском районе не зарегистрировано», – сказали в управлении ГИБДД по Амурской области.

Нет официальных сведений о том, стали ли участниками аварии сразу два автобуса или же только один из них, а второй прибыл забрать пассажиров.