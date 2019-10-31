Амурские хирурги-онкологи сделали амурчанке операцию, как у Анжелины Джоли

В Амурском областном онкологическом диспансере впервые выполнили профилактическую мастэктомию – удалили здоровую грудь пациентке, у которой выявили генетическую предрасположенность к раку молочной железы, одномоментно восстановив ее с помощью импланта. При этом вторую грудь медики также прооперировали по поводу злокачественной опухоли.

«Если у пациентки рак молочной железы и при этом есть генетическая предрасположенность, то с одной стороны мы можем провести лечение по поводу онкопатологии, а с другой, где здоровая железа, выполнить профилактическую мастэктомию. Помните Анжелину Джоли? У нее не было онкологии, но была выявлена мутация гена BRSA, и ей провели подобную операцию. В историю медицины этот случай вошел как "эффект Анжелины"», – рассказывает заведующая маммологическим отделением Амурского областного онкологического диспансера Екатерина Грибова.

Пока амурские хирурги-онкологи выполнили одну такую операцию. Она была проведена на платной основе, так как медики удаляли орган по желанию пациента. При этом в последние полтора года в Амурском онкодиспансере активно внедряют в практику органосберегающие и реконструктивно-пластические операции. Эти операции при наличии полиса ОМС в Амурском онкодиспансере делают бесплатно.

«Нашим пациентам с ранними формами рака мы сегодня можем предложить органосберегающие операции, когда удаляется опухолевый узел, при этом молочная железа остается на месте, что очень важно для женщины, особенно репродуктивного возраста. Такая операция никак не повлияет на прогноз заболевания, но улучшит качество жизни пациентки.

Еще одно новшество – реконструктивно-пластические операции. В основе лежит полное удаление молочной железы с одномоментной реконструкцией. Чаще она проходит в 2 этапа – сначала врач устанавливает временное устройство – экспандер, с которым пациентка заканчивает комплексное лечение, потом к нам возвращается, и мы заменяем экспандер на имплант», – продолжает Екатерина Грибова.

Также амурские онкологи предлагают так называемые отсроченные операции по реконструкции груди. Шанс на восстановление молочной железы получили женщины, которым грудь была удалена много лет назад. Недавно медики реконструировали грудь пациентке, которую прооперировали 10 лет назад. Тогда женщина осталась без обеих молочных желез, а сейчас, после двух этапов оперативного лечения, врачи восстановили утраченный орган с двух сторон.

За полтора года амурские онкологи выполнили около 50 реконструктивно-пластических операций и около 100 – органосберегающих. «Так работает весь мир, и мы очень рады, что не отстаем», – добавляет Екатерина Грибова.

На сегодня рак молочной железы занимает лидирующие позиции среди всех злокачественных образований у женщин. При этом медики регистрируют «омоложение» заболеваемости – за последние 10 лет у женщин до 40 лет рост заболеваемости увеличился на 40 %.

Врачи советуют акцентировать внимание на регулярных скринингах, цель которых выявить рак на ранней стадии. Основной компонент скрининга – маммография. Это рентгенологическое исследование позволяет выявить до 85 % рака молочной железы – такие цифры приводят медики. Женщины в возрасте от 40 до 50 лет должны выполнять маммографию раз в 2 года, после 50 лет – каждый год. При наличии соответствующих показаний, осмотр может потребоваться и чаще – если рак был у близких родственников, или у пациента выявили генетическую предрасположенность.

В последнее время, говорят врачи, все чаще им приходится оперировать опухоли молочной железы малых размеров. Зачастую заметить их можно только во время маммографии или ультразвукового исследования, поэтому онкологи советуют ни в коем случае не пренебрегать такими исследованиями.