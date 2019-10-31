Чиновникам могут ограничить стоимость гаджетов: обзор прессы

Фото: Амур.инфо

Золото смогут добывать обычные люди; на прилавках появится поддельная красная икра из водорослей; учителю-добровольцу дают класс с тремя учениками.Обзор прессы подготовил ведущий Авторадио-Благовещенск Павел Савинкин.

Вам статья

«Российскую газету» начал читать с объявления, опубликованного на первой полосе: в малокомплектную начальную алтайскую школу в селе Тихое требуется учитель-доброволец. Зарплата – от 13 до 25 тысяч рублей, квартира в деревянном доме на две семьи. И всего три ученика. Этим объявлением начинается материал о том, из-за чего гибнут наши села, что происходит с нашим образованием и останется ли в наших потомках понятие «малая родина»? Доброволец, вероятно и найдется. Но долго ли он будет изъявлять добрую волю? Предыдущие учителя делали это недолго.

Напишут же такое

На что еще стоит обратить внимание. На публикацию о том, что с некоторых пор добычей золота могут заняться не только специализированные компании, но и самые обычные люди, желающие подзаработать. Добыча драгметалла при этом будет вполне законной. Намыл, сдал, получил деньги. Опять пошел, намыл… И т.д.

Еще газета предупреждает о том, что на прилавки вот-вот хлынет поддельная красная икра – ее производят из водорослей и потом варят в бульоне лососевых рыб. По вкусу, пишут, не отличить от настоящей. Так что посмотрите повнимательней на то, чем вы сегодня завтракаете.

Также в номере

Вот все никак не могу расстаться с главной газетой страны. Прочтите еще статью о том, что минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников. Лимиты, по замыслу ведомства, должны зависеть от должностей и категорий чиновников. Например, расходы на смартфон для руководителей центральных аппаратов федеральных ведомств предлагается ограничить суммой в 15 тысяч рублей. Для их советников или помощников – 10 тысяч. И не спрашивайте меня, что делать тем чиновникам, которые хотят иметь более престижные игрушки. Например, тому же Олегу Кожемяко гаджет спокойно купит его супруга, недавно вошедшая в список самых богатых женщин страны. Если они, конечно, не в ссоре.

Очень интересно

Далее у нас «Амурская правда», где вы найдете материал о том, как установить общедомовые приборы учета и платить за отопление меньше. Публикации о том, как платить меньше, всегда популярны у читателя.

Но о «меньшести платы» я прочел во вторую очередь, а в первую изучил интервью с актером Александром Петровым – его героев вы знаете по, пожалуй, всем фильмам, выходящим на экраны (в их числе только что появившийся «Текст»). Александр уже настолько стал своим, родным, близким, что хочется назвать его просто Саней.

Также в номере

Пробегая глазами по интересным статьям о том, кто будет строить мост в Китай (французы), о том, какой город считается городом позитивистов (Белогорск), о том, ЧТО китаянка пыталась провезти через границы в корпусе телефона (золото), о том, как психологи службы спасения помогают попавшим в беду, я, составляя свой собственный рейтинг публикаций, остановился на заметке Варвары Носыревой о бурундучках, ныне расплодившихся в Зейском заповеднике. Узнаете, что эти маленькие, забавные, прожорливые аккуратисты свои припасы на зиму сортируют по видам и сортам: котлеты отдельно, мухи отдельно. Не так, как у нас в холодильниках.

На посошок

В завершение – «Комсомольская правда». Опять Лолита, опять о своем несложившемся браке. Опять Билан, опять о своем «пьяном» концерте. Опять… Да много тех, кто опять и по-прежнему. Еще пишут о том, что средний возраст безработных в стране – 35 лет.

Еще репортаж об открытии в Москве памятника Примакову. Уже не первую фотографию памятника вижу и думаю, что даже наша благовещенская Снегурочка выглядит лучше.

Но это все так, мимолетно. А вот что обязательно стоит прочесть – так это материал о том, что свиньи, оказывается, чуть ли не умнее людей. Ну разве что говорить не умеют, а в остальном… А в остальном мы, кажется, мало чем отличаемся.