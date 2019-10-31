Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:44 0

По факту смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск, возбуждено уголовное дело

По факту смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск, возбуждено уголовное дело
Фото: pixabay.com

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти трехмесячного ребенка в салоне самолета. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.

ЧП случилось еще 9 октября. По имеющейся у следователей информации, у мальчика ранее было диагностировано тяжелое заболевание.

В настоящее время по уголовному делу изъяты медицинские документы, которые могут помочь в расследовании уголовного дела. Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает Следственный комитет РФ по Камчатскому краю.

Младенец родился раньше срока с очень низким весом и многочисленными пороками развития, в том числе с дефектами сердечно-сосудистой системы. Ребенку требовалась операция сразу после рождения, но в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске, куда из Петропавловска-Камчатского летел младенец, не могли ее провести, пока тот не окрепнет.

Когда состояние ребенка стабилизировалось, врачи приняли решение о транспортировке. Во время перелета ребенка сопровождал врач, который оказал необходимую медпомощь, уточняют в Минздраве. Экспертиза должна показать, получил ли младенец помощь в полном объеме и правильно ли было принято решение о его транспортировке, пишет РБК.

Просмотров всего: 1035

#Дальний Восток #дети #жизнь #происшествия

распечатать


В России и мире

Мужчина превратил в ад жизнь возлюбленной после расставания
Происшествия 4

Банк вернул деньги благовещенке, чью зарплату «съел» банкомат
Происшествия 16

В Благовещенске вход в магазин завалили бетонными блоками (фото)
Происшествия

В соцсетях сообщают о столкновении в Мазановском районе двух автобусов

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь