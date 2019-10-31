По факту смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск, возбуждено уголовное дело

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти трехмесячного ребенка в салоне самолета. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.

ЧП случилось еще 9 октября. По имеющейся у следователей информации, у мальчика ранее было диагностировано тяжелое заболевание.

В настоящее время по уголовному делу изъяты медицинские документы, которые могут помочь в расследовании уголовного дела. Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает Следственный комитет РФ по Камчатскому краю.

Младенец родился раньше срока с очень низким весом и многочисленными пороками развития, в том числе с дефектами сердечно-сосудистой системы. Ребенку требовалась операция сразу после рождения, но в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске, куда из Петропавловска-Камчатского летел младенец, не могли ее провести, пока тот не окрепнет.

Когда состояние ребенка стабилизировалось, врачи приняли решение о транспортировке. Во время перелета ребенка сопровождал врач, который оказал необходимую медпомощь, уточняют в Минздраве. Экспертиза должна показать, получил ли младенец помощь в полном объеме и правильно ли было принято решение о его транспортировке, пишет РБК.