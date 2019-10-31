В Амурской детской библиотеке начались занятия с песочной анимацией для особенных детей

Творческая реабилитация проводится в Амурской областной детской библиотеке пятый год. В этом учебном году проект «Читаем, обсуждаем, творим: особые дети в библиотеке» поддержал один из банков, выделив 350 тысяч рублей. Первый транш в размере размере 100 тысяч библиотека уже реализовала. На днях начались занятия с песочной анимацией.

Для этого было приобретено специализированное оборудование: световые столы, оснащенные разноцветной подсветкой, кинетическим песком и другими необходимыми элементами.

В библиотеке есть несколько сотрудников, знающих как работать с особыми детьми. Свои навыки они перенимают друг у друга, набираются опыта на занятиях и много читают специализированной психологической литературы.

Занятия проходят в библиотеке два раза в месяц. Дети рисуют в разных техниках, составляют аппликации, занимаются пластилинографией и песочной анимацией. В группе – дети разного возраста, от дошкольников до подростков. С творческим развитием детям также помогает общественная организация «Открытый мир». Вместе с детьми обязательно занимаются родители, иногда бабушки.

«Мы ходим некоторое время, и я вижу прогресс. Сын стал больше тянуться к творчеству, рисует, раскрашивает дома что-то сам. Прежде этого не было совсем. Сейчас сам хочет этим заниматься», – рассказала мама 10-летнего мальчика Олеся Ковган.

Скоро особенные дети начнут заниматься по книгам с дополненной реальностью, и это тоже принесет пользу, верят участники проекта.

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