Дальневосточные гектары в России обеспечат инфраструктурой

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На официальном сайте президента России было опубликовано поручение о разработке механизма поддержки создания инженерной и коммунальной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых по программе «Дальневосточный гектар», а также многодетным семьям. Правительство РФ должно разработать предложения по обеспечению участков инфраструктурой.

«Когда обсуждался вопрос о выделении земель, разные были у нас дискуссии на этот счет, и многие говорили, что не нужно вообще этого делать. На вопрос, почему, как раз аргумент был простой: они не получат земли в обустроенных местах, поскольку эти обустроенные места с инфраструктурой все уже разобраны строительными компаниями <…> Можно подумать об отдельной программе, она, конечно, не может быть исключительно федеральной. Если ее делать, то она должна быть и федеральной, и региональной обязательно, комбинированной», – цитирует Владимира Путина пресс-служба Минвостокразвития.

Программа «Дальневосточный гектар» впервые за десятилетия активировала процесс, когда сами граждане инициируют создание новых населенных пунктов, возрождают и расширяют уже существующие поселения, а государство поддерживает эти начинания через строительство инфраструктуры.

Так, в Хабаровском крае разработана проектная и рабочая документация на строительство подъездных дорог к агломерациям дальневосточных гектаров в районе сел Елабуга и Краснознаменка. Кроме того, подготовлена проектная и рабочая документация на строительство автомобильных дорог на территории Кругликовского и Галкинского сельских поселений, а также заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ. В Республике Саха (Якутия) разработана проектная и рабочая документация для строительства подъездных автомобильных дорог в села Булун, Петровка, Антоновка. Пройдена государственная экспертиза. Планируется заключение договоров на выполнение строительно-монтажных работ в 2020 году.

Кроме того, ведется работа по созданию проектно-сметной документации в Сахалинской области (Успешное, Соловьевка, Охотское), а также Амурской области (Новопетровка, Егорьевка, Марково, Иваново и Черемхово).

На сегодняшний день в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» стартовали работы по обеспечению инфраструктурой первых семи агломераций дальневосточных гектаров, на которых формируются новые населенные пункты или расширяются уже существующие поселения. До 2020 года одобрены затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры в Хабаровском крае на сумму 319 миллионов рублей, а в Республике Саха – на 81 миллион рублей.

Ранее Владимир Путин встретился с представителями общественности для обсуждения вопросов развития Дальнего Востока на полях V Восточного экономического форума во Владивостоке. Общение продолжалось больше двух часов. В список вошли 26 поручений администрации президента правительству России и региональным администрациям.