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31октября
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сегодня, 09:09 1

Стало известно, насколько в среднем вырастет квартплата у амурчан в 2020 году

Стало известно, насколько в среднем вырастет квартплата у амурчан в 2020 году
Фото: Амур.инфо

Правительство РФ установило индексы роста платы за ЖКХ в 2020 году для регионов России. Согласно распоряжению Дмитрия Медведева, квартплата у жителей России начнет расти со второго полугодия.

Для первого полугодия установлены нулевые средние индексы. Во втором полугодии квартплата вырастет во всех регионах. Для Амурской области установлен индекс в 4,7 %.

Для сравнения: в Москве квартплата вырастет в среднем на 5 %, в Хабаровском крае – на 4 %, в Приморье – на 4,5 %. На основании этих данных региональные власти установят размер платы за коммунальные услуги.

«Индекс по субъекту Федерации определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по соответствующему региону, служит основанием для утверждения руководителем субъекта Федерации предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях», – говорится в сообщении федерального правительства.

Как сообщало Амур.инфо, в 2019 году тарифы ЖКХ в России повышались дважды – на 1,7 % с 1 января и на 2,4 % – с 1 июля.

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#ЖКХ #финансы

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Комментарии
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  • Тима 2217

    Тима 2217
    58 секунд назад

    Как будто Благовещенск рядом с Москвой. Интересно Хабар 4%, а мы 4,7%. А, потом они удивляются почему люди уезжают с Благи. Живем в попе мира еще и платим как центр России.

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