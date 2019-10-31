Стало известно, насколько в среднем вырастет квартплата у амурчан в 2020 году

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Для первого полугодия установлены нулевые средние индексы. Во втором полугодии квартплата вырастет во всех регионах. Для Амурской области установлен индекс в 4,7 %.

Для сравнения: в Москве квартплата вырастет в среднем на 5 %, в Хабаровском крае – на 4 %, в Приморье – на 4,5 %. На основании этих данных региональные власти установят размер платы за коммунальные услуги.

«Индекс по субъекту Федерации определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по соответствующему региону, служит основанием для утверждения руководителем субъекта Федерации предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях», – говорится в сообщении федерального правительства.

Как сообщало Амур.инфо, в 2019 году тарифы ЖКХ в России повышались дважды – на 1,7 % с 1 января и на 2,4 % – с 1 июля.