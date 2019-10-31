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31октября
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В Амурской области пасмурно, дождь со снегом: прогноз погоды на 31 октября

В Амурской области пасмурно, дождь со снегом: прогноз погоды на 31 октября
Фото: pixabay.com

31 октября в Амурской области облачно с прояснением, мокрый снег, дождь со снегом. Ветер западный северо-западный дует со скоростью 5-10, с усилением до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха составит 0...5 градусов со знаком плюс. На севере – от минус до плюс 3, по северо-западу – минус 1...6. С.

В Благовещенске облачно с прояснением, временами слабые осадки. Ветер западный северо-западный разгонится до 3-8, с усилением до 15 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 2...4.

На дорогах снежный накат, гололедица.

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#погода

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