В Благовещенске возложили цветы, почтив память жертв политических репрессий (фото)

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30 октября в Благовещенске состоялась церемония возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий. Мероприятие прошло в сквере воинов-интернационалистов. Цветы возложила, в частности, мэр города Валентина Калита.

30 октября в России – День памяти жертв политических репрессий. В эту дату по всей стране проходят траурные акции и памятные мероприятия: митинги, возложения венков и цветов к памятникам репрессированным, «уроки памяти» в учебных заведениях и другие.

Ранее Амур.инфо сообщало, что житель Благовещенска Виталий Кваша обнаружил на своем земельном участке большое количество человеческих останков. Установлено, что смерть людей наступила около 80-100 лет назад, они погибли в результате огнестрельных ранений. Основная версия следователей заключается в том, что останки принадлежат жертвам политических репрессий.