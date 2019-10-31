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В Благовещенске возложили цветы, почтив память жертв политических репрессий (фото)

В Благовещенске возложили цветы, почтив память жертв политических репрессий (фото)
Фото: Амур.инфо

30 октября в Благовещенске состоялась церемония возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий. Мероприятие прошло в сквере воинов-интернационалистов. Цветы возложила, в частности, мэр города Валентина Калита.

30 октября в России – День памяти жертв политических репрессий. В эту дату по всей стране проходят траурные акции и памятные мероприятия: митинги, возложения венков и цветов к памятникам репрессированным, «уроки памяти» в учебных заведениях и другие.

Ранее Амур.инфо сообщало, что житель Благовещенска Виталий Кваша обнаружил на своем земельном участке большое количество человеческих останков. Установлено, что смерть людей наступила около 80-100 лет назад, они погибли в результате огнестрельных ранений. Основная версия следователей заключается в том, что останки принадлежат жертвам политических репрессий.

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#память

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Комментарии
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  • Клюквенный морс

    Клюквенный морс
    22 минуты назад

    Калита не возложила цветы в день комсомола

  • Noir

    Noir
    17 минут назад

    Как же это двулично. Цветочки положить не кости помочь откопать, опознать и захоронить нормально.

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