Амурская детская библиотека составила рейтинг популярных детских книг

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С марта по сентябрь Амурская областная детская библиотека курсировала по области на книжном экспрессе «Книжки навстречу новым друзьям». Он охватил пять муниципальных библиотек области Белогорского, Свободненского, Серышевского районов. Сезон завершился награждением победителей конкурса.

Открытие областного книжного экспресса состоялось в библиотеке села Великокнязевка Белогорского района. Дети приняли участие в интерактивной программе. Читатели вместе с пиратом искали книжные сокровища и совершали увлекательное путешествие. На презентации книжной выставки «Мир книги – в мир детства» ребятам представили художественную и познавательную литературу отечественных и зарубежных авторов.

Выставка для юных читателей работала в библиотеках в течение шести месяцев. Дети и подростки познакомились с новыми книгами из фонда Амурской областной детской библиотеки, которые были приобретены на средства из резервного фонда президента Российской Федерации. Выставку посетили 980 человек. Школьники прочитали 542 книги. Самыми активными читателями стали учащиеся из Белогорского района, они прочитали наибольшее количество книг. Дети написали 221 отзыв о прочитанных произведениях, больше всего отзывов прислали из Серышевского района.

158 детей и подростков заполнили листы опроса по прочитанным книгам для формирования шорт-листа «Самая лучшая книга». Ребята читали произведения и ставили звезды тем книгам, которые им понравились. Самая интересная книга, по мнению читателей, получала наибольшее количество звезд. Лучшей книгой признаны «Приключения Арбузика и Бебешки» Эдуарда Скобелева, это советская повесть-сказка о приключениях двух школьников в «Стране зеленохвостых», написанная в 1983 году. В 2012 году писатель продолжил трилогию новой книгой.

На втором месте – Майкл Бонд «Медвежонок Паддингтон. Новые приключения», на третьем – Михаил Самарский с «Островом везения» и Людмила Уланова с книгой «Про маму и вишневые косточки».

Торжественная церемония закрытия и награждение победителей областного книжного экспресса «Книжки навстречу новым друзьям» прошли в социально-культурном центре поселка Серышево.

Грамотами министерства культуры и национальной политики Амурской области и подарками награждены победители областного книжного экспресса «Книжки навстречу новым друзьям», прочитавшие больше всех книг.

Для детей-победителей областного книжного экспресса был проведен мастер-класс. Ребята изготовили блокнот в технике поп-ап по книге Майкла Бонда «Медвежонок Паддингтон».

Подробный материал, а также полный список победителей конкурса размещен в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.