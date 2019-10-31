И все-таки она вертится: областная детская библиотека получила книги с дополненной реальностью

Целью проекта является социокультурная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами библиотечного обслуживания и инновационной развивающей среды, созданной в библиотеке. Более 50 тысяч было направлено на приобретение 89 книг с объемными картинками и дополненной реальностью. Это в основном энциклопедии разной тематики, развивающие книги и сказки.

«Мы давно хотели такие книги. У нас были книги с объемными картинками. Но современные дети уже имеют более высокий запрос, иное мышление. Поэтому мы тщательно искали в интернете на сайтах издательств именно дополненную реальность. Купили большой комплект. Эти книги помогут развить воображение, представить предмет или процесс во времени и пространстве. Чтобы пользоваться, достаточно загрузить в смартфон программу, ее значок напечатан на обложке. Очень увлекательно!» – рассказала заместитель директора Амурской областной детской библиотеки Мария Большакова.

Пока книги ставят на учет в отделе комплектования. После того как их передадут в отдел обслуживания, ими можно будет пользоваться. Получать книги с дополненной реальностью могут все дети без ограничений, но только в читальном зале библиотеки. В будущем в продолжение проекта планируется закупить планшеты для просмотра таких изданий.

Больше видео – в блоге Натальи Наделяевой «Культпросвет».