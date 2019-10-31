Краеведческий музей в «Ночь искусств» приглашает на бал-маскарад

Фото: photosalsa.com

3 ноября по всей стране пройдёт всероссийская акция «Ночь искусств», которая объединит самых творческих и талантливых людей. Амурский областной краеведческий музей при участии многочисленных партнёров готовит программу, посвящённую Дню народного единства и Году театра в России. Главным событием «Ночи» станет бал-маскарад.

Амурский областной краеведческий музей приготовил программу «Музей & Театр». В ее рамках пройдут театральные перфомансы и встречи с артистами, показы спектаклей, концертные выступления творческих коллективов, мастер-классы по актерскому мастерству, театральному гриму, живописи и декоративно-прикладному искусству, выставки и экскурсии. Будут работать интерактивные площадки и большая фотозона. В общей сложности «Ночь искусств» в этом году будет продолжаться 4 часа – с 18:00 до 22:00.

По традиции, она пройдёт на трех площадках: в здании областного музея (ул. Ленина, 165), в музее-мастерской народного художника России Тихомирова (ул. Пионерская, 14), в музейном комплексе «Дом Саяпина» (ул. Амурская, 216).

Начнется «Ночь искусств» в 18 часов в главном здании музея в театральных традициях – с третьим звонком всех пригласят пройти на интерактивные площадки. В этот вечер будут представлено сразу несколько театров и театральных студий. В большом зале состоятся показ премьерного спектакля «Секрет» Амурского областного театра кукол, встреча с актерами-кукловодами, которые дадут мастер-класс. Художник-постановщик театра Николай Рыбак проведет свой мастер-класс по созданию кукол.

Амурская областная филармония будет представлена студией «Театр+», она покажет музыкальную театрализованную постановку.

Театр огня «Одержимые» покажет новую интерактивную программу о средневековой культуре в албазинском зале, а в подвале участники проведут средневековые бои и мастер-класс по раскрашиванию масок. Все желающие смогут примерить венецианские маски в специальной фотозоне «Театральное измерение» Амурского областного театра драмы.

К Дню народного единства будет выступать армянский хореографический коллектив «Нур», который представит танцы и песни. Главным событием этой «Ночи» станет бал-маскарад, на котором пройдет конкурс на лучший костюм.

«Что надо сделать? Нужно прийти в карнавальном костюме, в маске, сфотографироваться в фотозоне "Театральное измерение", выставить фото в Инстаграме с хэштегом и повальсировать на бале-маскараде. Проводить его будут студенты Амурского областного колледжа искусств и культуры. Все сотрудники тоже будут в масках, будет очень атмосферно», – рассказала заведующая экскурсионным отделом музея Марина Боевец.

Студенты АОКИК на этот вечер станут мимами и проводниками в мир театра, рассредоточившись по всему музею и устроив площадку «Театр-экспромт». В музейном подвале пройдет двухчасовая игра «Мафия», ее проведет ведущий Олег Штепа. В «Ночь искусств» пройдут разные мастер-классы по аквагриму, изготовлению масок и многие другие. Завершит программу в основном здании краеведческого музея фаер-шоу театра огня «Одержимые».

В музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова в 18:00 начнется встреча с Владимиром Сергеевичем Тепляковым. Он – выпускник Военной академии и философского факультета МГУ, вёл курс дипломатии в этих двух вузах Москвы, а после, переехав в 1980 году в Благовещенск, более 30 лет преподавал философию, эстетику, этнологию и культурологию в БГПУ. Встреча продлится два часа. В 20:00 здесь же, в музее-мастерской, состоится мастер-класс Инги Титовой по созданию брелоков из полимерной глины «Сонеты Шекспира».

Записаться на «Ночь искусств» в музей-мастерскую можно по телефонам: 8-914-04-84-889, 77-53-83, 49-00-09.

В музее «Дом Саяпина» с 18 до 22 часов будет работать пони-ферма, театральное кафе, пройдут разные мастер-классы.

Посетить все музеи в «Ночь искусств» 3 ноября можно будет по единому билету. Билеты можно приобрести заранее в кассе областного музея (ул. Ленина, 165) и в день «Ночи искусств» во всех трёх музеях.

Цена билета для взрослых – 300 рублей, для детей до 16 лет – 200 рублей, дети до 5 лет – бесплатно. Справки по телефонам: 77-34-14, 77-53-83.

В прошлом году мероприятие провели с упором на многонациональный состав Амурской области.

Сводная программа «Ночи искусств-2019» во всех трех музеях размещена в блоге «Культпросвет».