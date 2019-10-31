Руководитель камерного хора «Возрождение» Елена Беляева приоткрыла секреты юбилейного концерта (видео)

Фото: https://www.facebook.com/belyaeva.eg

Камерный хор «Возрождение» Амурской областной филармонии в ноябре отметит свое 40-летие. В честь юбилея коллектив подготовил праздничную программу, с которой побывал в областных гастролях. Как встречали хор в селах и что увидят благовещенцы на концерте 10 ноября, рассказала художественный руководитель Елена Беляева.

Гастрольный тур начался 12 октября, всего в нем — четыре села. Первой хору рукоплескала Ивановка, 25 числа коллектив давал концерт в Константиновке, 26 — в Поярково. 4 ноября запланировано выступление в Тамбовке. Везде хор принимают тепло.

«Мы последние два года ездим по отдаленным районам. В этот раз в туре не было ни одного города, только села. Так сложилось. И везде на концертах мы видим, что людей приходит больше, и это очень радует. Вначале мы вообще могли петь при полупустом зале. Билеты продаются за символическую цену. На концерты приходят люди разного возраста. В Поярково, к примеру, к нам приходил казачий хор», — рассказала Елена Беляева.

3 ноября, за неделю до концерта, в филармонии состоится вечер для работников культуры. Они посетят выступление по пригласительным билетам, которые распространяются в системе учреждений минкультуры. Такая встреча будет организована впервые.

Заключительный праздничный концерт пройдет 10 ноября в 15 часов в Амурской областной филармонии. Для благовещенских зрителей покажут ту же программу, которую увидела сельская публика — самые лучшие и интересные песни и творческие композиции.

«Юбилейный концерт — это некий итог. Перед разработкой программы мы ориентировались на высказывание героини любимого несколькими поколениями кинофильма «Москва слезам не верит»: «В 40 лет жизнь только начинается». Первая часть концерта — это квинтэссенция наших возможностей, серьезный такой итог работы. Вторая часть — наши мечты. Программа содержит элементы «Музыкального круиза», который мы презентовали в 2013 году. Обязательно будет «Итальянский салат», без этой уже ставшей знаменитой шуточной композиции не обходится уже ни один большой концерт», — отметила Елена Беляева.

Концерт продолжительность в 1,5 часа пройдет в одном отделении без антракта.

Для зрителей, пришедших на концерт в Амурскую областную филармонию 10 ноября, будет проведен розыгрыш призов от камерного хора «Возрождение». Артисты по традиции споют со зрителями, будут и новые номера, какие – пока сюрприз. Билеты можно приобрести в кассе филармонии или электронным способом. Стоимость: 300, 400 и 500 рублей.

Хор был создан в 1979 году как женский хор «Полынок» музыкального училища № 2. Потом состав пополнился мужчинами, название сменилось на «Возрождение», а хор стал профессиональной концертной организацией. Сегодня в камерном хоре 26 артистов. «Возрождение» ведет активную концертную деятельность с яркими интерактивными программами. Одними из полюбившихся зрителям проектов являются «Возрождение» в музее», «Ночь. Хор. Филармония», концерты ко Дню славянской письменности и другие.