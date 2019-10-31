Гороскоп 31 октября: Рыбам пригодится личное обаяние, а Львам необходимо сдерживать страсти

Восход Солнца: 07:17

Заход Солнца: 17:09

Солнце в Скорпионе.

Овен. Начало дня благоприятно для бизнеса. Любые коммерческие дела будут развиваться удачно и принесут желаемые результаты. Вероятны осуществление давних замыслов, выгодная сделка или неожиданное приятное известие. Возможно, сегодня Вам сделают заманчивое предложение, которое положительно скажется на вашем финансовом положении. Хороший день для завершения дел, принятия важных решений на будущее, общения, семейных отношений.

Телец. Жизненный потенциал находится на низком уровне. Вам придется больше, чем обычно, заниматься семейными и бытовыми проблемами. Возможно, что все начинания будут обречены на провал, а надеждам не суждено сбыться. Это может привести к нервным срывам и потере интереса к семейным ценностям.

Близнецы. Жизненный потенциал находится на низком уровне. Вероятны нервные срывы, нервозность. Умейте справляться со своими эмоциями. Неблагоприятный день для начала новых дел, планирования. Скорее всего все начинания будут обречены на неудачу, что может привести к материальным затруднениям. Даже творческий подъем, свойственный Вам с начала недели, окажется самообманом и не приведет к ожидаемым результатам.

Рак. Не исключено, что этот день преподнесет Ракам сюрпризы и подарки судьбы. Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса, коммерческих операций, торговли. У работников бюджетной сферы появится возможность подняться на ступеньку выше по служебной лестнице. Вероятно, сегодня все дела так или иначе будут связаны с финансами.

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Лев. В семейных отношениях следует сдерживать страсти, иначе ситуация может выйти из-под контроля. Вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Если вам удастся их преодолеть, то все будет способствовать вашему успеху, в семье воцарится мир и полное взаимопонимание.

Дева. Обычные хлопоты будут сочетаться с романтическим настроением и ожиданием перемен. Вы сможете с успехом завершить все дела, так как волна вдохновения будет способствовать этому. Велика вероятность встречи с друзьями, которых давно не видели.

Весы. Сегодня у многих Весов может появиться стремление к успеху, к светским развлечениям, к веселью. Вероятный поход в театр или на концерт, визит друзей или приглашение на вечеринку дадут возможность приятно провести время и проявить свои таланты. День благоприятный для путешествий, пеших прогулок, общения. В сфере интимных отношений вероятны взаимное удовлетворение и успех.

Скорпион. Приготовьтесь к серьезным переменам в личной жизни. При новом знакомстве или при общении с прежними симпатиями не упустите свой шанс – попробуйте осуществить давние желания. Не исключено, что Вас ждет успех.

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Стрелец. Благодаря свежим идеям, появлению новых союзников или выбору иной тактики действий Вы удачно проведете деловые встречи и переговоры. Сегодня дела потребуют от Вас максимальной концентрации, дисциплины и организованности. Вероятно, Вы сможете изменить свое служебное положение или исправить старые ошибки.

Козерог. Расположение звезд сулит удачу. Дела не потребуют от Козерогов значительных усилий, большинство проблем Вы сможете решить с первого раза. Ваш жизненный потенциал на высоте. Активные действия принесут скорые результаты. Мужчины-Тельцы могут получить выгодные предложения. Звезды рекомендуют все как следует обдумать: впереди препятствия или потери.

Водолей. День может быть очень тяжелым. Для мужчин-Водолеев перегрузки и нервное напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний. Новое знакомство не окажется длительным. Звезды предостерегают от излишней увлеченности. Следует обратить больше внимания на состояние своего здоровья, соблюдать режим питания, отдыха и сна.

Рыбы. День несет негативные тенденции. Приготовьтесь к проблемам на работе. Контакты и деловые встречи не принесут желаемых результатов. Скорее всего возможен конфликт с руководством. Сохраняйте спокойствие, не накаляйте атмосферу, признайте свою ошибку. Используйте ваше обаяние в своих интересах, это поможет вам наладить обстановку и на работе.

Астролог: Вальдемар Небоходцев