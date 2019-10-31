Гороскоп на ноябрь 2019 года: Стрельцы почувствуют вкус жизни, а Тельцов ждут перемены

Настоящий ящик Пандоры откроет этот ноябрь. В ноябре 2019 года знакам Зодиака нужно быть деятельными и решительными в делах, но мягкими и душевными в общении с близкими. Последний месяц осени окажется максимально насыщенным, у знаков Зодиака найдется время для свиданий, общения с родными, встреч с друзьями и развлечений. Период с 1 по 10 ноября будет крайне нежелательным для инвестиций, длительных командировок и путешествий.

Овен. Не обращайте внимания на критику, слушайте себя и не бойтесь ошибок. Первая половина ноября вряд ли окажется для Овнов спокойной. Вы будете сильно уставать, и на этом фоне даже малозначительные события станут приобретать масштабное значение.

Телец. Уже с самых первых дней месяца многим Тельцам придется переосмыслить или даже поменять свое устоявшееся отношение к событиям и некоторым людям в окружении. Начало ноября окажется для представителей знака достаточно непростым временем, насыщенным переменами.

Близнецы. Распространено мнение, что лето не является временем для работы. Однако представители зодиакального знака Близнец решат опровергнуть данный стереотип, так как предпочтут трудиться, как говорится, не покладая рук.

Рак. Да, Раки во многом себе отказывали, и вот наконец пришло время награды. Теперь главное – не забыть получить удовольствие от процесса. Баловать себя – тоже искусство, и Вам придется еще раз доказать эту истину. Но не стоит нервничать.

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Гороскоп на неделю 28 октября – 3 ноября: Львам стоит экономить, а Рыбы будут раздражительны

Лев. Львов ждет отличное время для реализации планов, которые долго откладывались на потом. Вы с легкостью разрешите давние споры или сдадите проект, который никак не могли закончить. В вопросах карьеры нужно будет немного поумерить запросы.

Дева. Перестаньте думать обо всех кроме себя. Вашу доброту не все оценивают, а скорее ею пользуются. Гораздо лучше уделить, наконец, внимание себе. Это не значит, что стоит сразу же бежать в первый магазин и покупать там все вещи, которые понравились.

Весы. Люди вокруг продолжают вас раздражать, но, к сожалению, от них никуда денешься. То есть, можно взять паузу, сменить обстановку, но потом придется возвращаться обратно. По поводу паузы, кстати, не такая плохая идея.

Скорпион. Ноябрь выдастся для Скорпионов довольно динамичным. Звезды рекомендуют Вам сейчас не оставаться в одиночестве, так как в этот период для Вас будет очень важна компания. В этом месяце Вам стоит уделить внимание своему внешнему виду.

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Гороскоп на ноябрь 2019 года: Стрельцы почувствуют вкус жизни, а Тельцов ждут перемены

Стрелец. Стрельцам для полного счастья нужно почувствовать вкус к жизни, в ноябре вы захотите остроты. А это можно реализовать, только поставив себя в экстремальную ситуацию, связанную с опасностью, риском, когда пробуждаются глубинные инстинкты. Сексуальные похождения вполне могут стать таким экстримом. Почему бы и нет.

Козерог. В ноябре Козерогам скучать не придется. Козероги будут принимать участие во всех мероприятиях, куда их пригласят. Звезды приготовили Козерогам множество приятных встреч и сюрпризов. В ноябре Козерогам не рекомендуют делиться секретами и планами на будущее ни с кем, кроме родственников.

Водолей. Водолеи гордо воссядут на свой царственный трон и превратятся в очень мягких правителей. Вы перестанете делить людей на хороших и на плохих, так как вашим новым жизненным кредо станет гуманность.

Рыбы. Первая половина месяца обещает быть очень интересной. Вас многое развлечет и позабавит. Ваша личная жизнь станет очень разнообразной, а затем отношения могут перерасти в достаточно серьезные, если вы не будете слишком сурово критиковать поклонника за его промахи.

Астролог: Вальдемар Небоходцев