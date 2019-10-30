По итогам народного голосования в Благовещенске благоустроят сквер в районе «От и До»

В администрации Благовещенска подвели итоги народного голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Большинство голосов благовещенцы отдали за территорию сквера с фонтаном в районе улиц Институтской — Дьяченко и зону, прилегающую к филиалу ОКЦ (кинотеатр «Харбин»).

На выбор горожан было предложено шесть общественных территорий, расположенных в разных районах города. Все они были определены по итогам опроса общественного мнения, который проводился летом на странице администрации города Благовещенска в социальной сети Инстаграм и на официальном сайте администрации

По итогам рейтингового голосования, которое проходило на территории города с 21 по 25 октября, общее количество проголосовавших составило более 17 200 человек, по условиям программы в одном бюллетене можно было отметить от одной до трех территорий.

Большинство голосов благовещенцы отдали за территорию сквера с фонтаном в районе улиц Институтской — Дьяченко и зону, прилегающую к филиалу ОКЦ, за нее проголосовали порядка 13 000 горожан. Именно она будет благоустроена уже в следующем году. Проект будет доработан и утвержден с учетом мнений горожан.

На втором месте в рейтинге – территория возле ручья Буяновский в поселок Моховая Падь, набравшая 9 523 голосов. Третье – берег озера в селе Плодопитомник, за который проголосовали 8 547 горожан. Сквер с фонтаном «Бабочка» в районе улицы 50-летия Октября, 26, набрал 7 653 голоса, сквер имени Валерия Приёмыхова в районе пересечения улиц Горького – 50-летия Октября — 6 189, а общественная территория на пересечении переулка Крестьянского с улицей Мухина — 4 259.

По информации мэрии, за годы реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Благовещенска на набережной реки Амур появилась детская площадка, был благоустроен парк Дружбы, завершаются работы в новом сквере на Тайване в районе улицы Зеленой, 30.