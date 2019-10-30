В Тамбовском районе облагородили зону отдыха

Более 1 миллиона рублей потрачено на благоустройство села Липовка Тамбовского района. Здесь обустроили территорию вокруг озера лотосов. Теперь на этом месте есть две беседки, скамейки и урны, сделано освещение, уложена тротуарная плитка и установлен понтонный мост.

Всего в этом году муниципальные образования региона реализуют на местах 82 проекта. На них минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. При этом каждое муниципальное образование вкладывает свои средства и пожертвования местных жителей. Софинансирование проектов – одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3 % от всей суммы должны вложить жители и 5 % местный бюджет от размера областной субсидии.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Её участникам удалось благоустроить территорию своего населённого пункта. В селе Ивановка обустроили озеро с лотосами, в селе Березовка построили стадион, в селе Владимировка установили хоккейную коробку, а в селе Чигири сделали сквер.