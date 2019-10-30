Пытаясь скрыться, браконьеры в Приамурье бросили машину и обронили банковскую карту

В Октябрьском районе личности браконьеров установили по брошенному ими автомобилю. Заметив служащих охотуправления, нарушители так торопились разбежаться, что не только оставили в салоне авто тушу косули, но и потеряли по дороге банковскую карту.

Свет браконьерской лампы-фары служащие управления заметили издалека. Но из-за особенностей местности скрытно подобраться к нарушителям не удалось. В брошенном нарушителями автомобиле УАЗ была обнаружена туша самки косули. На место происшествия сразу же вызвали сотрудников полиции.

Личность владельца автомобиля была быстро установлена по номерам. Мужчина пытался уйти от ответственности и даже заявил об угоне УАЗа, однако обман раскрылся. В настоящее время установлены личности всех нарушителей, а по факту браконьерства идет разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.