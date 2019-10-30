Служба бесплатной помощи родителям Приамурья получила три миллиона рублей

Амурский институт развития образования выиграл 3,2 миллиона рублей на расширение службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям. Грант предусмотрен на 2020 год в рамках нацпроекта «Образование».

Благодаря выигранному гранту услуги службы станут доступнее (бесплатные консультации по вопросам образования сможет получить большее количество амурчан), а ее сотрудники пройдут дополнительные курсы повышения квалификации (это позволит увеличить спектр вопросов, по которым проводится работа).

На сегодня представителями службы проведено 10 тысяч бесплатных консультаций. К концу года этот показатель планируется увеличить до отметки в 20,5 тысячи. Решать проблемы родителей, связанные с воспитанием, обучением и развитием детей, родителям помогают как по телефону, так и посредством личных встреч, причем специалисты работают не только в областном центре. С начала октября они начали выезжать в районы.

«На данный момент наши сотрудники выезжали в образовательные организации Благовещенского района, города Свободного. Завтра запланирован ряд встреч в Серышевском районе, – прокомментировала руководитель центра Ирина Афанасенко. – В ноябре запланированы выезды в Тамбовский, Ивановский районы, Тындинский, Мазановский районы, город Зея и поселок городского типа Архара».

Чаще всего представители семей, имеющих детей, интересуются, как наладить взаимоотношения с ребенком или урегулировать недопонимание между учеником и педагогом. Ответы на вопросы в рамках работы службы помогают найти 23 специалиста, в том числе логопед, дефектолог, психолог. Летом все они прошли курсы повышения квалификации, организованные в центральной части страны и на базе ИРО.

Служба психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям для бесплатной консультации по вопросам образования создана в рамках национального проекта «Образование» (федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»). На организацию ее работы в этом году выделено 5,7 миллионов рублей из федерального бюджета. Кроме того, по инициативе губернатора Амурской области Василия Орлова 177 тысяч рублей предусмотрены в областном бюджете, еще столько же – средства Амурского областного института развития образования, на базе которого и разместилась служба.

Получить разъяснения по вопросам образования или записаться на встречу можно по телефонам: 8(4162)226-247, 8(4162)226-250, сообщает областное правительство.