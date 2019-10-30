Костюмы и блюда разных народов: в Приамурье пройдёт фестиваль национальных культур

В Благовещенском районе состоится фестиваль национальных культур. Мероприятие пройдёт 2 ноября в 13:00 в Доме культуры села Грибское. Поучаствовать в районном фестивале национальных культур «В дружбе народов – единство России!» могут все желающие.

В рамках фестиваля пройдет выставка-ярмарка «Национальные подворья» с демонстрацией национальных костюмов, предметов быта и работ декоративно-прикладного искусства, презентацией рецептов и блюд национальной кухни, рассказами о народных традициях. Также состоятся фотовыставка «Многонациональный Благовещенский район», где будут представлены фотографии людей разных национальностей и вероисповеданий, проживающих на территории муниципалитета, выставка «Куклы народов мира» в национальных костюмах и гала-концерт фестиваля с участием творческих коллективов и жителей Благовещенского района, где будут представлены творческие номера разных национальностей.