Охотник из Тыгды «случайно перепутал» кабана с косулей

Охотник из Тыгды стрелял в кабана, но случайно попал в косулю. Такую историю мужчина рассказал инспектору охотнадзора, когда вскрылся факт незаконной добычи – охота на косулю в Приамурье полностью закрыта уже второй год.

След трактора с тележкой на зимнике вдоль реки Тыгды служащие управления по охране животного мира области обнаружили ночью 27 октября. Для проверки решили проехать по нему и вскоре обнаружили на снегу капли крови.

След привел к зимовью, рядом с которым стояла телега. Внутри был найден рюкзак в крови. Владелец сразу сказал, что это кровь косули, которую он якобы нечаянно добыл, хотя собирался охотиться на кабана. И сам принес емкости с мясом и голову косули.

Продукцию охоты и две единицы оружия — нарезное и гладкоствольное — у жителя Тыгды изъяли. Добытая косуля оказалась взрослым самцом, в этом случае компенсация, которую предстоит выплатить охотнику, составит 120 тысяч рублей. Помимо этого, мужчине грозят и другие серьезные санкции, в том числе лишение права охоты и лишение свободы.