В России создают комплекс для скрытной проверки людей в аэропортах

«Сейчас, как я уже упоминал, мы в начале пути по изучению свойств терагерцового диапазона. В рамках этой работы мы пытаемся создать досмотровый комплекс, который позволит обнаруживать запрещенные к провозу предметы, в том числе взрывчатые вещества, оружие, которые пытается пронести человек куда-либо», – рассказал Кирилл Макаров.

По его словам, сейчас в аэропортах и на железнодорожных вокзалах стоят подобные комплексы, но они используют рентгеновское излучение, которое влияет на человека. «А создаваемый комплекс практически не влияет на человека. Кроме того, он устанавливается скрытно, то есть человек не будет видеть, контролируют его или нет. У него намного больше дальность действия, чем у рентгеновских систем», – пояснил собеседник агентства.

Макаров подчеркнул, что это пока только разработка. «У нас есть лабораторная установка, до конца года попытаемся привести ее в демонстрационное исполнение, чтобы предлагать заказчикам», – сказал гендиректор НИИДАР.