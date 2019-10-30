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В России создают комплекс для скрытной проверки людей в аэропортах

В России создают комплекс для скрытной проверки людей в аэропортах
Фото: tsargrad.tv

Досмотровый комплекс, который не будет использовать рентгеновское излучение и позволит скрытно проверять людей в аэропортах, создается в России. Об этом сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор НПК «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи» (входит в РТИ) Кирилл Макаров.

«Сейчас, как я уже упоминал, мы в начале пути по изучению свойств терагерцового диапазона. В рамках этой работы мы пытаемся создать досмотровый комплекс, который позволит обнаруживать запрещенные к провозу предметы, в том числе взрывчатые вещества, оружие, которые пытается пронести человек куда-либо», – рассказал Кирилл Макаров.

По его словам, сейчас в аэропортах и на железнодорожных вокзалах стоят подобные комплексы, но они используют рентгеновское излучение, которое влияет на человека. «А создаваемый комплекс практически не влияет на человека. Кроме того, он устанавливается скрытно, то есть человек не будет видеть, контролируют его или нет. У него намного больше дальность действия, чем у рентгеновских систем», – пояснил собеседник агентства.

Макаров подчеркнул, что это пока только разработка. «У нас есть лабораторная установка, до конца года попытаемся привести ее в демонстрационное исполнение, чтобы предлагать заказчикам», – сказал гендиректор НИИДАР.

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#технологии #транспорт

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    34 минуты назад

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