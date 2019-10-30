Пришкольные спортивные площадки в Благовещенске могут сделать крытыми

30 октября на общественном экспертном совете при министерстве по физической культуре и спорту Амурской области обсудили предложение по созданию легких конструкций, которые позволят заниматься на школьных стадионах в холодное время года. Участие в заседании принял губернатор региона Василий Орлов, члены правительства области, руководители и представители спортивных федераций.

Глава региона поручил министерству проработать варианты создания конструкций на одной спортплощадке в Благовещенске, которая позволит проводить занятия с детьми в холодное время года.

«За последний год в развитие спортивной инфраструктуры были направлены большие инвестиции. Реконструировано большое число пришкольных площадок, начато строительство стадионов в Шимановске и Ивановке, ряд спортобъектов открыли и в Благовещенске, такие как баскетбольная площадка на набережной Амура и скейтпарк. В будущем году планируется строительство пяти ФОКов по программе "Газпром – детям". Но главное – не просто строительство объектов, а привлечение населения для занятий спортом. Идея создания крытых площадок хорошая, но помимо строительства нужно проработать вопрос и занятости этих площадок», – сказал Василий Орлов.

Также на рассмотрение совета была вынесен вопрос создания врачебно-физкультурного диспансера в Приамурье. Представители спортивного сообщества отметили, что помимо прохождения обследования в диспансере может проводиться и лечение спортсменов.

Председатель совета Виктор Черемисин подчеркнул, что специальное медучреждение позволит сопровождать спортсменов и сборные команды, на соревнованиях.

«Оказание медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, в Приамурье на сегодняшний день проводится в трех медучреждениях Благовещенска и одном лечебном учреждении в Свободном. В остальных муниципальных образованиях обслуживание физкультурных и спортивных мероприятий, осуществление врачебного контроля за спортсменами ведут медицинские организации общего профиля», – рассказала начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту области Елена Ким.

Члены совета сообщили, что вопрос о создании диспансера поднимался неоднократно на различных площадках.

«Профильным министерствам области необходимо проработать и представить свои предложения по развитию спортивной медицины и необходимости создания диспансера. Также нужно представить информацию о том, как к началу будущего учебного года будет изменена система профилактических осмотров. Доклад нужно представить на первом заседании общественного совета в 2020 году», – сказал Василий Орлов.

Также по итогам совета глава региона поручил министерству по физической культуре и спорту области представить утвержденный список объектов, которые планируется построить и отремонтировать в 2020 году, сообщает областное правительство.