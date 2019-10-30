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30октября
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Православные благовещенцы почтили память жертв политических репрессий

Православные благовещенцы почтили память жертв политических репрессий

30 октября в Никольском храме Благовещенска почтили память жертв политических репрессий. Заупокойную литию по погибшим совершил ключарь Благовещенского кафедрального собора иеромонах Венедикт (Калинин).

«Сегодня мы молимся о тех, кто оказался жертвой ужасных обстоятельств, о жертвах политических репрессий. Только в Приамурье в результате этого страшного явления погибло в 3 раза больше, чем в сражениях Великой Отечественной войны. Я не буду говорить о политике и оценивать действия тех, кто в это время стоял у руля и отдавал команды. Оставим это историкам и политикам. По заповеди Господней не суди да не судим будешь. Но во времена насильственного атеизма, когда люди отказывались от Господа и его истин, им приходилось искать опору, гарантию безопасности и справедливости. Где она может быть, как не в душе человека? Откуда она может исходить как не от Бога. Пусть эти события станут уроком каждому из нас и напоминанием о том, как важна искренняя вера в нашей жизни», — сказал священнослужитель.

В целом точных данных о числе жертв массовых политических репрессий, пик которых пришелся на 1930-е годы, нет до сих пор. По официальным оценкам, более 100 тысяч жителей Амурской области были репрессированы. Погибших от репрессий амурчан оказалось в 3 раза больше, чем в сражениях Великой Отечественной войны. Помимо этого, в Приамурье содержалось более миллиона репрессированных россиян.

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#память #религия

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