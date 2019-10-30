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«Все сломала репрессия»: благовещенка о гибели отца (видео)

«Все сломала репрессия»: благовещенка о гибели отца (видео)

Благовещенка Зоя Кобысова из-за массовых репрессий в 1938 году лишилась отца. Её мать вместе с четырьмя детьми выставили на улицу, как «врагов народа». Это клеймо не давало ей получить ни нормальное образование, ни хорошую работу. В школе некоторые дети тыкали в неё пальцем и напоминали ей, за кого советская власть считает её отца.

Милосердов Михаил был в 30-е годы прошлого столетия работником сельхозбанка, руководство метило его в управляющие, отправило учиться из Тамбовки в Харьков. Когда он вернулся с учебы, его повязали, вскоре расстреляли, ему было 35 лет.

Начиная с 1945 года, Зоя Кобысова пыталась узнать правду об отце, почему, где и как его расстреляли. На протяжении следующих пятидесяти лет официальные органы ей писали, что Михаил Милосердов был отравлен на поселение в Колыму без права переписи, скончался от гастрита. И только в 2001 году она узнала правду: её отца расстреляли за контрреволюционную деятельность без указания статьи. Подробности в материале Альфа ТВ.

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#история #происшествия

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