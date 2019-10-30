В первых числах ноября белогорская школа № 11 примет учеников после капремонта

В Белогорске школа № 11 готовится к возобновлению учебного процесса сразу после осенних каникул. По словам директора школы Жанны Винниковой, в капитально отремонтированном здании полностью завершена косметическая отделка помещений и завезена новая школьная мебель.

Для пищеблока приобретено и устанавливается новое технологическое оборудование.

«Школа практически готова к приему учеников, – рассказала директор школы Жанна Винникова. – В буфете специалисты заканчивают установку плиты и жарочного шкафа. Установлены решетчатые кухонные стеллажи. Для организации питания также закуплены тестомесильная и протирочно-резательная машины, хлеборезка, разделочные столы, кастрюли, баки, котлы. Во всех учебных кабинетах расставлена школьная мебель. У нас 14 аудиторий, часть из них оборудованы новой мебелью. Ее меняли частично, только ту, которая необходима и не соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям. Остальную мебель будем менять постепенно».

Всего в школу № 11 поступило 104 стола пяти видов, включая столы для учителей и парты. Закуплены 214 стульев, 52 шкафа, 20 стеллажей и 5 вешалок. На приобретение 395 единиц мебели из средств местного бюджета направлено более полутора миллионов рублей.

«Сейчас коллектив школы совместно с пожелавшими помочь родителями и учениками наводят порядок, – добавила директор. – Это финишный этап подготовки к открытию и началу образовательного процесса после ремонта. Начнутся занятия для всех 897 учеников 5 ноября».

Основное здание школы № 11 было закрыто на капремонт 15 апреля после обнаружения критического состояния балок межэтажного перекрытия в ходе работ по оснащению трех специализированных кабинетов по программе «Транснефть». По поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова, школу обследовал эксперт Анатолий Такмаков. Основное здание было признано аварийным.

Ремонт школы проходил в режиме ЧС. Всего за полгода (вчетверо быстрее нормативных сроков) здание было полностью отремонтировано: заменены не только межэтажные перекрытия здания, но и вся инфраструктура помещений. На эти цели из городского и областного бюджетов направлено почти 30 миллионов рублей. Решение о выделении средств Белогорску на ремонт школы принято губернатором Амурской области Василием Орловым, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.