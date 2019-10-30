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30октября
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сегодня, 17:47 2

За 11 лет в Амурской области снизилось качество дорог

За 11 лет в Амурской области снизилось качество дорог
Фото: pixabay.com

Росстат проанализировал состояние российских дорог. В Амурской области доля автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, за 11 лет уменьшилась на 1,6.

По данным Росстата, в 2018 году только 52,8 % автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечали нормативным требованиям. Среди федеральных округов лидером по качеству дорог, согласно данным статистики, оказался Уральский, на территории которого 73,4 % дорог в полном порядке. Хуже всего обстоят дела в Северо-Западном федеральном округе – требованиям здесь соответствуют 38,8 % дорог, сообщает «Российская газета».

Среди областей бесспорным лидером стал Южный Урал: 98,1 % челябинских дорог устраивают аналитиков. На позиции аутсайдеров оказались Архангельская область, где только 3,7 % автодорог общего пользования местного значения можно считать соответствующими стандартам, и Ненецкий автономный округ с показателем 7,2 %.

В Амурской области, по данным за 2018 год, доля автодорог, отвечающих нормативу, составила 38,1 %. 11 лет назад, в 2007 году, показатель был равен 64,2 %. Интересная ситуация произошла в 2010–2011 годам. В 2010-м был зарегистрирован самый низкий за 11 лет показатель – 23,6 %, а в следующем году доля качественных дорог резко выросла, составив 93,1 %.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Страйкер

    Страйкер
    13 минут назад

    Как мигуля ушел так и не стало

  • Фёдор Валерьевич

    Фёдор Валерьевич
    7 минут назад

    Причем здесь Мигуля!? Про Амурскую область речь идет. А во вторых Мигуля в 2010 году был когда был самый низкий показатель! Где логика в Ваших словах!?

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