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30октября
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сегодня, 17:40 0

На концерте зарубежной звезды в Москве зал скандировал «Русские, вперед!»

На концерте зарубежной звезды в Москве зал скандировал «Русские, вперед!»
Фото: instagram.com/tessaviolet/?hl=ru

В Москве на концерте зарубежной певицы Тессы Вайолет зал начал скандировать «Русские, вперед!», заглушая саму исполнительницу. Ролик появился в Интернете.

Несмотря на то, что во время концерта певица улыбалась и даже подбадривала зал, по окончании выступления она решила объясниться с поклонниками через соцсети.

Вайолет поблагодарила для начала фанатов:

«Мой сладкий горошек, спасибо, что пришли», – написала певица у себя в социальных сетях.

Она призналась, что испытывает смешанные чувства. Выкрики из зала Тесса Вайолет сравнила с американским движением MAGA – «Сделаем Америку великой снова», патриотов поддерживает президент США Дональд Трамп. Певица движение не поддерживает, и осудила российских поклонников за неожиданную акцию.

«Это русский эквивалент движения MAGA, кооптировавшего мой образ и мою песню как символ своего движения. На случай, если было не до конца понятно: я не поддерживаю это», – заявила певица.

Ее образ действительно в 2018 году выбрали как символ движения участники одного сообщества ВКонтакте. Разобраться до конца, почему именно Вайлет стала этим символом, в самой группе не смогли – предположили, что это дело вкуса администратора группы, который сумел продвинуть тренд. Певицу с помощью фотошопа превращали то в генерала, то в царицу. Ее песню Crush переделали и выложили в Сеть. Вайлет тогда в твиттере призналась, что видела измененный ролик и в курсе, что ее называют «русской королевой».

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#концерты

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