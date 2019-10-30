В Благовещенске пропала молодая женщина с татуировками

В Благовещенске идут поиски женщины 1994 года рождения. Мария Левцова пропала 25 октября. Информацию об этом опубликовал поисково-спасательный отряд «Амур».

Приметы Марии Алексеевны: на вид 20-25 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые, глаза карие.

Из особых примет: татуировка на пояснице в виде знака «Инь-Янь», на левом запястье и предплечье – тату в виде льва и короны, на правом бедре есть татуировка в виде розы и черепа.

Мария была одета в серое пальто до пояса, на ногах – белые кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении женщины, просят позвонить по телефонам: 8-914-581-01-57, 8-909-819-34-75 – волонтеры; 102 – полиция.