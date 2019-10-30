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30октября
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сегодня, 17:12 1

Новую систему пенсионных накоплений распространят и на самозанятых

Новую систему пенсионных накоплений распространят и на самозанятых
Фото: finance.rambler.ru

В новой системе добровольных пенсионных накоплений (гарантированный пенсионный план, ГПП), презентованной 29 октября ЦБ и Минфином, смогут участвовать и наемные работники, и самозанятые, следует из комментариев Минфина. Там добавили, что особенности по применению налоговых льгот в отношении самозанятых будут обсуждаться дополнительно, пишет РБК.

В сопроводительных материалах Минфина к законопроекту о ГПП указывается, что потенциальный охват новой системы — 72,5 миллиона наемных работников и самозанятых. В самом же законопроекте про самозанятых ничего не говорится, а работодатель назван субъектом отношений по ГПП.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил 29 октября на презентации ГПП, что участвовать в новой схеме может даже человек, никогда не работавший. «Взносы за него может платить супруг, супруга или родственники», — сказал он.

По данным ФНС, в качестве самозанятых зарегистрировались более 200 тысяч человек. Сейчас они уплачивают «налог на профессиональный доход» (спецрежим) в четырех пилотных регионах, власти хотят распространить эксперимент еще на 13 регионов.

Самозанятые вместо 13 % НДФЛ платят налог по льготной ставке 4 % за услуги физлицам и 6 % за услуги юрлицам. Они отчисляют добровольные взносы в Пенсионный фонд.

Согласно законопроекту Минфина, наемные работники смогут сами выбрать, сколько им отчислять со своих зарплат. «Это может быть хоть вся зарплата, а может быть 1 %», — сказал Моисеев. По взносам в пределах 6 % государство будет предоставлять участникам ГПП льготу в виде освобождения их от НДФЛ. Новая система заработает ориентировочно в середине 2021 года.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Мапа

    Мапа
    2 минуты назад

    "Конгениально, Киса!!!"

    Мы создали очередной новый пенсионный фонд, лучше прежнего "с блэкджеком и куртизанками" ! "Гарантированный" пенсионный план с добровольными взносами от 1% до "хоть всю зарплату", это вам никакие-то там принудительные накопительные взносы в ПФ в прошлом!

    Несите ваши денежки ("Приключение Буратино")

    Уже даже подсчитали нас.



    В сопроводительных материалах Минфина к законопроекту о ГПП указывается, что потенциальный охват новой системы — 72,5 миллиона наемных работников и самозанятых.

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