В Благовещенске откроется «место притяжения молодежи»

Виртуальная реальность, 3D-принтер, цифровое фортепиано, виниловый проигрыватель – все это можно будет использовать в модельной библиотеке, которая откроется в Благовещенске 31 октября на базе молодежной библиотеки имени Чехова.

На создание модельной библиотеки были выделены федеральные средства – 5 миллионов рублей. «В рамках полученных средств, профинансирована электронная библиотека ЛитРез. Это ресурс, который любят наши читатели и получают доступ к чтению электронных книг, не выходя из дома», – рассказала в программе «Простые вопросы» Наталья Долгорук, директор областной библиотеки.

Тем временем фонд бумажных книг все равно пополняется. Более 2 тысяч экземпляров новой литературы поступит в эту библиотеку.

Чем еще будет отличаться модельная библиотека от обычной, узнаете, посмотрев программу.