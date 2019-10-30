Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:05 0

В Благовещенске откроется «место притяжения молодежи»

В Благовещенске откроется «место притяжения молодежи»

Виртуальная реальность, 3D-принтер, цифровое фортепиано, виниловый проигрыватель – все это можно будет использовать в модельной библиотеке, которая откроется в Благовещенске 31 октября на базе молодежной библиотеки имени Чехова.

На создание модельной библиотеки были выделены федеральные средства – 5 миллионов рублей. «В рамках полученных средств, профинансирована электронная библиотека ЛитРез. Это ресурс, который любят наши читатели и получают доступ к чтению электронных книг, не выходя из дома», – рассказала в программе «Простые вопросы» Наталья Долгорук, директор областной библиотеки.

Тем временем фонд бумажных книг все равно пополняется. Более 2 тысяч экземпляров новой литературы поступит в эту библиотеку.

Чем еще будет отличаться модельная библиотека от обычной, узнаете, посмотрев программу.

Просмотров всего: 191

#культура #Простые вопросы

распечатать


Культура

В Благовещенске откроется выставка винтажных и антикварных кукол
Культура

Благовещенский коллекционер продолжает восстанавливать городскую усадьбу
Культура

В краеведческом музее откроется выставка «Театральное измерение»
Культура

Амурская область получила 82 миллиона по нацпроекту «Культура»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь