Амурская область завершает работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги»

Представители Амурской области приняли участие в совещании, посвященном реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Амурской области реализация нацпроекта находится на завершающей стадии. Все регионы России должны обеспечить подготовку к мероприятиям 2020 года.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов. В совещании приняли участие заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, представители органов власти субъектов России.

По состоянию на 25 октября, по данным системы оперативного управления «Эталон» в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть», входящего в состав нацпроекта, в целом в 83 субъектах страны процент выполнения устройства дорожного покрытия составляет 91,44 % от общего объема.

«На сегодняшний день необходимо завершить работы на площади еще более 11 миллионов квадратных метров. Призываю регионы удвоить силы и ежедневно отчитываться в Федеральное дорожное агентство о ходе выполнения мероприятий и достижении целевых показателей», – обозначил Иннокентий Алафинов.

Игорь Костюченко отметил регионы, которые успешно завершили или находятся в стадии завершения работ в рамках дорожных программ текущего года. Это Белгородская, Свердловская, Воронежская, Владимирская, Ленинградская, Сахалинская, Томская области, Ненецкий Автономный округ, Краснодарский край, а также Карачаево-Черкесская и Чеченская республики, Ингушетия. В Амурской области реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» находится на завершающей стадии. Подрядчики закончили основные работы, в ближайшие дни установят опоры освещения и пешеходные ограждения. В настоящее время процент выполнения работ составляет 95 %. Как сообщает минтранс Амурской области, идет приемка объектов.

Отдельно участники совещания обсудили ситуацию в субъектах, которые показывают недостаточный объем работ по устройству дорожного покрытия. Это Астраханская, Псковская области, Забайкальский и Приморский край, Севастополь, Республика Крым, Северная Осетия-Алания и Еврейская автономная область. В перечисленных регионах необходимо ликвидировать отставание, а также усилить контроль за реализацией мероприятий по устранению выявленных недостатков.

В завершение совещания Иннокентий Алафинов еще раз указал представителям субъектов РФ на необходимость проведения активной подготовки к следующему году. Необходимо сформировать планы торгов и проводить контрактацию по объектам 2020 года.