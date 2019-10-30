Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:23 0

Миллионершу нашли залитой в бетон в ее же холодильнике

Миллионершу нашли залитой в бетон в ее же холодильнике
Фото: PublicDomainPictures с сайта Pixabay

18 октября в Таиланде после посещения храма пропала женщина-миллионер, 58-летняя Ванни Джирачароенинг. Тело женщины нашли через несколько дней в ее же доме.

Женщина была очень доброй, часто оказывала помощь больницам и храмам. Об исчезновении миллионерши-застройщицы сообщил её брат Ворафан. Мужчина писал и звонил женщине, а ее телефон был недоступен. Через несколько дней после исчезновения миллионерши, из дома женщины пошел трупный запах.

Брат приехал из другого города и вместе с правоохранителями обнаружил тело погибшей. Тело женщины было залито бетоном и спрятано в её собственном холодильнике. Руки и ноги покойной были связаны, а на голове находился пакет, сообщает Life.

Фото: twitter.com/newsypeople

В убийстве полиция подозревает друга женщины, который исчез после трагедии. Из дома пропали автомобиль убитой, банковские карты, а со счёта несколько раз снимали крупные суммы уже после смерти. При этом часть лица подозреваемого попала на камеру наблюдения рядом с одним из банкоматов. Сейчас полицейские проверяют пограничные пункты, опасаясь, что убийца может сбежать за границу.

Просмотров всего: 397

#криминал #происшествия

распечатать


Общество

«Все сломала репрессия»: благовещенка о гибели отца (видео)
Происшествия

В Благовещенске пропала молодая женщина с татуировками

В России и мире

Россиянка облила ребенка кипятком и несколько дней не обращалась в больницу
Общество 4

Мы питались помоями: как жили семьи «врагов народа» (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь