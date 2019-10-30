Миллионершу нашли залитой в бетон в ее же холодильнике

18 октября в Таиланде после посещения храма пропала женщина-миллионер, 58-летняя Ванни Джирачароенинг. Тело женщины нашли через несколько дней в ее же доме.

Женщина была очень доброй, часто оказывала помощь больницам и храмам. Об исчезновении миллионерши-застройщицы сообщил её брат Ворафан. Мужчина писал и звонил женщине, а ее телефон был недоступен. Через несколько дней после исчезновения миллионерши, из дома женщины пошел трупный запах.

Брат приехал из другого города и вместе с правоохранителями обнаружил тело погибшей. Тело женщины было залито бетоном и спрятано в её собственном холодильнике. Руки и ноги покойной были связаны, а на голове находился пакет, сообщает Life.

Фото: twitter.com/newsypeople

В убийстве полиция подозревает друга женщины, который исчез после трагедии. Из дома пропали автомобиль убитой, банковские карты, а со счёта несколько раз снимали крупные суммы уже после смерти. При этом часть лица подозреваемого попала на камеру наблюдения рядом с одним из банкоматов. Сейчас полицейские проверяют пограничные пункты, опасаясь, что убийца может сбежать за границу.