В Благовещенске обновят более 14 километров сетей наружного освещения

В областном центре Приамурья устанавливают новые светильники. К примеру, на участке улицы Театральной, от Вокзальной до Октябрьской, протяжённостью более полутора километров, планируется установить порядка 90 опор наружного освещения.

По словам начальника участка Александра Алексеева, основание для установки объектов уже готово полностью, сейчас проводятся работы по заземлению кабельных конструкций. Через несколько дней ожидается поставка самих опор из города Екатеринбурга, их монтаж запланирован на 1 ноября.

На сегодняшний день рабочие продолжают устанавливать на объекте дорожные знаки, ведут очистку отремонтированных участков, завершают укладку тротуарной плитки.

Яркими огнями в текущем году засияют также улицы Чайковского и Школьная. Общая протяженность электрических сетей составит более 4 километров, на которых в ближайший месяц установят 136 уличных светильников.

В рамках ремонта улично-дорожной сети города в 2019 году уже завершились работы по улицам Лазо от Амурской до Горького, Шимановского от Ленина до Краснофлотской, Кузнечной от Ленина до Краснофлотской, Трудовой от Зейской до Горького, а также в районе Тайваня, кинотеатра «Благовещенск» и спичфабрики. Еще более 130 светильников установлены на набережной реки Амур, в 8-м и 9-м участках, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.