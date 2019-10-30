В Белогорском центре «Радуга» знакомят детей с рабочими профессиями

В Белогорском центре содействия семейному устройству детей «Радуга» при участии одного из крупных магазинов организовали познавательную экскурсию для детей. Воспитанники центра и дети, которых курируют специалисты учреждения, смогли примерить на себя профессию продавца, пекаря, повара, кассира и другие.

Младшие дети на этой экскурсии стали участниками мастер-класс «День юного пекаря». Они не только увидели производство, но и своими руками приготовили некоторые виды хлебобулочных изделий. «Дети сами заводили тесто, сами лепили – им доверили сделать любимые многими сосиски в тесте, а потом для детей устроили чаепитие с готовой продукцией и вручили им дипломы, что они прошли курс “Юного пекаря”» – рассказывает заместитель директор по воспитательно-реабилитационной деятельности Белогорского центра «Радуга» Ирина Шишковская.

Также дети смогли испытать на себе, что значит быть продавцом, поваром, сотрудником по выкладке товара, кассиром, менеджером, кладовщиком.

«Одна из форм работы с детьми – погружение в профессию. Нужно раскрыть азы профессии, показать важность и необходимость для людей той или иной профессии. С этим магазином мы давно и плотно сотрудничаем, даже дружим», – добавляет Ирина Шишковская.

Белогорский центр «Радуга» активно взаимодействует и с другими структурами и организациями, которые в рамках программы по социализации «Завтра начинается сегодня» приглашают детей на экскурсии и тематические встречи.

«Например, в Благовещенске мы были почти везде! Дети увидели производство мороженого, воды, мебели. Еще мы были на Серышевском комбинате, видели производство молочной продукции. А в Белогорске однажды ездили в кузню, это была самая длительная экскурсия, длилась 3 часа, никак не могли уехать! Кузнец ковал розы из металла. В целом мы знакомим детей с рабочими профессиями, востребованными в Амурской области. Делаем это в сотрудничестве со службой занятости», – говорят в учреждении.

Сейчас в учреждении воспитывается 32 ребенка от 6 до 18 лет, и еще около 800 взрослых и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, находятся под попечением Белогорского центра «Радуга». На экскурсии, которые знакомят с особенностями разных профессий и помогут ребенку сделать выбор в будущем, ездят как воспитанники центра, так и дети, живущие в семьях. Они успели побывать уже на космодроме «Восточный», Благовещенском судостроительном заводе, Нижнебурейской ГЭС.

Сейчас здесь строят планы свозить детей на маслоэкстракционный завод под Белогорском, и в исправительную колонию в Возжаевке. С этим учреждением «Радугу» тоже связывают добрые отношения. Недавно трое сотрудников колонии стали наставниками троих воспитанников центра.

Такие поездки стали возможны благодаря средствам гранта от Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. «Мы благодарим всех активных и отзывчивых людей, которые помогают нашим воспитанникам увидеть мир многогранным», – говорят в учреждении.