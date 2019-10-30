Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:41 0

В Благовещенске откроется выставка винтажных и антикварных кукол

В Благовещенске откроется выставка винтажных и антикварных кукол

В Благовещенске «Народный музей» приглашает отправиться в кукольный мир на 70 лет назад. Горожанка Людмила Дымченко представит свою коллекцию кукол, включающую редкие экземпляры.

Людмила Михайловна коллекционирует игрушки с детства.

Сейчас у нее хранится более 200 кукол производства Италии, ГДР, СССР. Некоторые экземпляры были выпущены в 1950-е годы. Несмотря на солидный возраст, куклы находятся в хорошем состоянии. Большие куклы Урсула и Габриэлла сделаны из тортулона – негорючего прочного материала.

Почти 70 лет назад этих кукол изготовили в Германии, на всемирно известной фабрике Schildkröt, основанной в 1873 году. Логотипом фабрики – изображением черепашки в ромбе – помечены не только куклы, но и их обувь.

«Каждая кукла – это отдельная история. Это культурное наследие народа, наследие родительства и детства, семейных традиций», – сообщают в управлении культуры Благовещенска.

Персональная выставка лауреата международных, всероссийских конкурсов национальной культуры и фольклора Людмилы Дымченко «Мой добрый мир» откроется в пятницу, 1 ноября, в 12 часов в Центре общественных музеев по адресу: улица Красноармейская, 128.

Кроме кукол, автор выставки представит 24 иконы, вышитые чешским ювелирным бисером, хрустальными и перламутровыми бусинами, золотым трунцалом – это тонкая металлическая граненая нить. Центральное место в экспозиции займет самая большая из представленных работ – вышивка «Казанская икона Божией Матери».

Ее размер – 85 на 85 сантиметров. В 1612 году народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского с Казанской иконой Божией Матери освободило Москву от польско-литовских оккупантов. В память об этом событии 4 ноября в России православные празднуют День Казанской иконы Божией Матери. «Также символично, что выставка откроется в канун празднования российского государственного праздника – Дня народного единства», – отмечают в управлении культуры города.

Просмотров всего: 116

#жизнь #культура

распечатать


Культура

Благовещенский коллекционер продолжает восстанавливать городскую усадьбу
Культура

В краеведческом музее откроется выставка «Театральное измерение»
Культура

Амурская область получила 82 миллиона по нацпроекту «Культура»
Общество

По иску прокуратуры суд аннулировал брак между амурчанкой и иностранцем
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь