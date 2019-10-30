Россиянка облила ребенка кипятком и несколько дней не обращалась в больницу

В Николаевске-на-Амуре мать облила своего ребенка кипятком, но решила, что обращаться в больницу не нужно. Тревогу забил соцработник, пришедший навестить семью.

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, малыша доставили в больницу только после обращения соцработника.

«Жительница Николаевска-на-Амуре по неосторожности пролила на своего годовалого ребенка кружку с горячим чаем. Мальчик получил ожоги и был доставлен в больницу. С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами проводится проверка», – сообщили в краевом следкоме.

Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае, взяла ситуацию на контроль. По словам детского омбудсмена, она посетит семью, когда будет работать на этой территории.

«Мы связались с районом, работа там ведется, семья находится под контролем. Комиссия по делам несовершеннолетних проводит проверку всех актов, где, когда, что произошло, какой проводился патронаж. Мы следим за ходом и итогами проверки и, когда будем работать в районе, обязательно посетим эту семью», – цитирует Викторию Трегубенко DVHab.ru.

Она уточнила, что таких семей, над которыми установлен патронаж и которым необходимо дополнительное внимание со стороны органов государственной власти, в Хабаровском крае больше 4 тысяч. Их посещают специалисты аппарата уполномоченного, чтобы на месте узнать ситуацию.