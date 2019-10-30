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30октября
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сегодня, 15:14 1

Мы питались помоями: как жили семьи «врагов народа» (видео)

Мы питались помоями: как жили семьи «врагов народа» (видео)

Семью благовещенки Галины Поповой репрессии коснулись в 1932 году. Её отца Михаила Данько, тройка НКВД забрала, когда амурчанке было всего четыре месяца. Мужчину отправили сначала в концлагерь под Омском, затем на строительство Беломорско-Балтийского канала, позже – на фронт. Эти годы стали самыми тяжелыми для оставшейся без помощи и средств молодой матери с грудным ребенком.

Галину Михайловну с матерью и другими родственниками «врагов народа» отправили на спецпоселение. Амурчанке повезло чуть больше других детей, семей которых коснулись репрессии: после Великой Отечественной войны она увидела отца. Но из-за серьезных ранений, полученных в бою, он скончался в 1951 году. Позже амучанка узнала, что отца обвинили в нарушении статьи 58.

Сегодня Галина Михайловна возглавляет общественную организацию «Ассоциация жертв политических репрессий» в Благовещенске, шефствует над теми, кого тоже коснулся Большой террор.

Подробности в материале Альфа ТВ.

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#история #происшествия

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Комментарии
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  • Мапа

    Мапа
    26 минут назад

    Понеслась по гос. заказу Колыма - родина страха.

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