Благовещенский коллекционер продолжает восстанавливать городскую усадьбу

Несколько лет назад благовещенец Александр Лещенко обратился с инициативой создания музея – городской усадьбы жителя Благовещенска начала ХХ века. Администрация Благовещенска выделила участок земли на территории Городского парка. Туда перенесли деревянный особняк с кирпичным цоколем. Он стоял в районе пересечения улиц Амурская и Богдана Хмельницкого. После расселения его хотели снести, но благодаря коллекционеру дом обрел новую жизнь. Старому дому и ценителю старины в 2014 году была посвящена программа проекта «Городские истории», выходившего в эфире телекомпании «Альфа-канал». Через четыре года, в 2018-м, Александр Владимирович рассказал о своем проекте изданию Амур.life.

Теперь в парке воссоздано историческое здание из элементов разных городских домов, которые были в Благовещенске в конце XIX – начале XX веков. Александр Лещенко заложил фундамент, выстроил первый этаж, возводит второй. Процесс строительства небыстрый – ведь все элементы, от гвоздей до бревен, подлинные.

Также коллекционер с сыновьями собирает и предметы быта благовещенцев – старинные самовары, лампы, посуду, предметы интерьера и даже школьное сочинение, написанное в 1906 году. Самые старые предметы быта, попавшие в руки Александра Владимировича, датируются 70-ми годами XIX века. Так, на территории усадьбы уже можно увидеть экспозицию оконных наличников, которые Александр Лещенко смог создать благодаря муниципальному гранту в сфере культуры и искусства.

«Сохранение исторической памяти города для нас является важным аспектом и мы, конечно же, все эти годы поддерживаем этот проект. Вскоре на этом месте появится кусочек старинного Благовещенска с его бытом, амбарами, надворными постройками и утварью, которой пользовались жители в те времена. В перспективе здесь возможно создание первого городского музея», – рассказала мэр Благовещенска Валентина Калита, посетившая строящуюся усадьбу.

В полностью восстановленном здании предстоит выполнить отделочные работы и благоустроить территорию.