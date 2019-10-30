В Благовещенске во второй раз пытаются найти проектировщика капремонта моста через Зею

Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

В Благовещенске снова объявили конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильного моста через реку Зея». Начальную стоимость создания проекта снизили более чем на 500 тысяч рублей – до 29,9 миллиона.

Заявки от участников принимают до 21 ноября 2019 года. Итоги аукциона должны подвести 2 декабря. В случае если контракт будет подписан, проектирование пройдет в 2 этапа. Первый должен завершиться к 25 декабря 2019 года. Ожидается, что окончательно проект будет готов к 31 августа 2020 года.

Первый конкурс на выполнение проекта капремонта моста через Зею проводился в августе 2019 года. Начальная цена тогда составляла – 30,4 миллиона рублей. Желающих выполнить работы не нашлось. Не было подано ни одной заявки.

В паспорте моста сообщается, что обследование объекта проводилось в 2002 году, а после этого – в 2018 году. Последнее обследование проводило ООО «Архитектурно-строительная компания» из Магнитогорска Челябинской области.

В научно-техническом отчете содержится дефектная ведомость Зейского моста.

Она содержит 53 вида дефектов. В том числе: растрескивание и сколы цементно-песчаной выравнивающей подливки верхних обрезов опор, деформации и обрывы элементов перильных ограждений на опорах, разрушение бетонных плит, разрушение бетона межплитных швов, локальные погибы элементов связей и поперечных диафрагм пролетных строений, срезы балок верхнего пояса по опоре № 20, поверхностная коррозия болтовых соединений элементов пролетных строений, наличие поперечных трещин в асфальте и так далее.

В целом по результатом обследования 2018 года сооружение было признано ремонтопригодным. Возможна эксплуатация до выполнения ремонта на установленных параметрах (без ограничений по скорости, интенсивности и грузоподъемности, но и без увеличения). Состояние сооружения аварийным признано не было.

Мост через Зею был построен в 1981 году. Капитально он не ремонтировался ни разу.