Смертельное ДТП в Магдагачинском районе обернулось уголовным делом

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Предварительно установлено, что водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Toyota Alphard, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением. Он допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение со встречной машиной Nissan Cedric.

«В результате ДТП пассажир микроавтобуса – мужчина 1986 года рождения – скончался на месте происшествия. Водитель и пятеро пассажиров данного транспортного средства травмированы. Также с травмами госпитализированы водитель автомобиля "ниссан" – мужчина 1984 года рождения и его пассажир 1991 года рождения», – говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Амурской области.

Водителя автомобиля Toyota Alphard задержали, он помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения – заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.