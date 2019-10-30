Полицейские нашли угнанное авто и вернули его благовещенцу

В областном центре Приамурья сотрудники полиции вернули похищенный автомобиль законному владельцу. Машину угнали прямо со двора возле дома. По подозрению в совершении преступления задержан 55-летний мужчина.

Предварительно установлено, что автомобиль «ВАЗ» стоял во дворе дома. Злоумышленник вскрыл дверной замок, завел машину и уехал. Полицейские выяснили возможную причастность к хищению автомобиля ранее судимого мужчины 1964 года рождения.

По факту кражи следственным подразделением МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. В соответствии с действующим законодательством, за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечение в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции вернули похищенный автомобиль законному владельцу, сообщает амурское управление МВД России.