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сегодня, 14:08 0

Полицейские нашли угнанное авто и вернули его благовещенцу

Полицейские нашли угнанное авто и вернули его благовещенцу
Фото: drive2.ru

В областном центре Приамурья сотрудники полиции вернули похищенный автомобиль законному владельцу. Машину угнали прямо со двора возле дома. По подозрению в совершении преступления задержан 55-летний мужчина.

Предварительно установлено, что автомобиль «ВАЗ» стоял во дворе дома. Злоумышленник вскрыл дверной замок, завел машину и уехал. Полицейские выяснили возможную причастность к хищению автомобиля ранее судимого мужчины 1964 года рождения.

По факту кражи следственным подразделением МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. В соответствии с действующим законодательством, за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечение в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции вернули похищенный автомобиль законному владельцу, сообщает амурское управление МВД России.

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#закон #происшествия #транспорт

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