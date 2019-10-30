Как прожить до 90 лет: благовещенский врач-невролог раскрыл простые секреты гармоничной жизни

Осенью нагрузка на вегетативную нервную систему, которая регулирует человеческий организм, возрастает. Кандидат медицинских наук, врач-невролог Благовещенской городской клинической больницы Станислав Еременко рассказал журналисту Амур.инфо, как жить в ладу с самим собой и сохранять здоровье до глубокой старости.

«Есть такая пословица – очень важно от кого родиться, у кого учиться, у кого лечиться, и я добавляю – на ком жениться», – смеется доктор Еременко. В свои 76 он продолжает консультировать пациентов и считает, что человек должен полноценно жить до 90 лет. Но для этого, по словам доктора, каждый должен знать особенности своей вегетативной нервной системы. Именно она, говорит врач, руководит всеми органами.

«Мы запрограммированы нашими прадедами, прабабушками, родителями, и все мы рождаемся с определенной вегетативной нервной системой. Она представлена сегментарным симпатическим и парасимпатическим отделом. Симпатическая заставляет органы работать, а парасимпатическая тут же включается и заставляет работать рационально, умеренно или отдохнуть, – поясняет основы основ Станислав Еременко. – Идеально, чтобы симпатическая и парасимпатическая системы были равны по своей энергии. Но такое редко бывает. И если, например, в адрес сердечно-сосудистой системы преобладает тонус симпатический, эти люди изнашиваются рано. А если преобладает тонус парасимпатической системы – эти люди мало успевают, устают, склонны спать на ходу. Идеально, чтобы было равенство».

Невролог перечисляет – симпатотоники чаще страдают гипертонией, у них бывает тахикардия и спазмы. Ваготоники, у которых преобладает парасимпатическая система, могут замечать другие признаки – медленная работа сердца, низкое давление, быстрая утомляемость.

«Люди не знают о своей вегетативной нервной системе. Бывает, приходят к врачу, тот находит гипертонию, а на самом деле у человека вегетативная дисфункция, он выделяет много адреналина, давление прыгает, и ему ставят гипертонию и заставляют пожизненно пить препараты. Грубейшая ошибка», – эмоционально продолжает доктор Еременко.

По его словам, прежде чем назначать серьезные препараты с большим количество побочных действий, человеку обязательно нужна консультация невролога-вегетолога. Он обязательно проверит пациента по шкале тревоги и депрессии. «И давление, и пульс, и дыхание, и работа кишечника – все зависит от состояния психики человека. Если есть тревога, органы уже нормально работать не будут. Если подавленное настроение – из-за руководителя или оценку занижают, тоже органы не будут полноценно работать. Если в этом время прийти и пожаловаться на изжогу, боли в желудке, человеку будут исследовать пищеварительную систему, но причина болей другая», – делится опытом специалист.

«Человек по природе рассчитан на 80-90 лет. Но мы нередко воспитаны не совсем правильно и с детства неправильно живем. Нам нужна простая чистая еда, физическая работа и понимание того, как мы устроены. Это уже диктует все остальное. Иной раз бьются родители с учебой ребенка, скандалят, ругают, а ребенок двоечник, троечник. А ведь способность умственная генетически программируется и развивается. И нужно было бы проконсультироваться у меня, а ребенку в будущем выбрать профессию, где он себя почувствует уважаемым и успешным человеком. Ведь у части людей вегетативный тонус низкий, но если человек от этого не страдает, то выбирает себе определенный ритм и там становится вполне успешен», – говорит Станислав Иванович.

В зависимости от особенностей вегетативной нервной системы человека, кому-то специалист посоветует есть не 3 раза в день, а 5, но понемножку. Кому-то – обязательно высыпаться. Некоторым показан дневной сон. В общем, все индивидуально.

«Все люди разные! Кому-то надо поспать 7 часов, это люди малоспящие. Кому-то 10 часов сна требуется. Кто-то днем после работы, учебы не чувствует сонливости. Ему не надо, даже если положить, не уснет! А кому-то надо подремать полчаса-час», – говорит Станислав Иванович.

Доктор добавляет– полноценной долгой жизни может помешать злоупотребление алкоголем: «К великому ужасу, у алкоголя есть одно плохое свойство – он меняет настроение в лучшую сторону, и поэтому самый легкий способ изменить настроение – это выпить. И потом тебе очень хочется этим способом изменить настроение, и возникает алкогольная зависимость, а у человека перекашивается система ценностей».

По мнению доктора Еременко, вегетативная нервная система диктует человеку и то, где он должен жить: «Некоторые стремятся переехать в теплые края. А ведь вегетатика у тех, кто родился на Дальнем Востоке, в Сибири, не приспособлена к такой жаре и духоте. Поэтому переезды в теплые края на постоянное место жительства нежелательны. Кроме того, очень важно одеваться правильно, в зависимости от того, у кого какая вегетатика. Кто-то холод не выносит, кто-то жару».

При этом, считает врач, человек обязательно должен получать в жизни новые впечатления – например, от путешествий и посещения новых мест.

20 лет Станислав Еременко консультировал в СИЗО, 30 лет – в кардиохирургическом центре. Почти полвека он проработал в амурской медакадемии, сейчас принимает пациентов в центре современных методов диагностики Благовещенской городской клинической больницы. Но, по словам доктора, люди порой не задумываются и не знают о том, что ими руководит вегетативная нервная система.

«Когда ты знаешь свои сильные и слабые стороны, пользуйся этим. Если тебе нужно 8 часов чтобы выспаться, а это не удалось, компенсируй это, но не стоит залеживаться. Мы должны вести рациональный образ жизни. Например, не переедать. Все должно быть умеренно. Важно, чтобы тебя хватило на 90 лет полноценной интересной жизни», – заключает доктор Еременко.