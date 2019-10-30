Трупы закапывали, никто ничего не знал: о репрессиях в Приамурье (видео)

30 октября в России отмечают День памяти жертв политических репрессий. В результате Большого террора с 30-х по 50-е годы в Приамурье репрессированными были признаны больше ста тысяч человек.

По словам секретаря комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при правительстве Амурской области Леонида Журавлева, документов, свидетельствующих о том, где расстреляны и похоронены репрессированные, не сохранилось. Приамурье получало лимиты, сколько «врагов народа» нужно уничтожить. Арестовывали от сотрудников политбюро до простых работников. Подробности в материале Альфа ТВ.

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Виктория Сытенко