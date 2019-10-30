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сегодня, 13:25 1

Трупы закапывали, никто ничего не знал: о репрессиях в Приамурье (видео)

Трупы закапывали, никто ничего не знал: о репрессиях в Приамурье (видео)

30 октября в России отмечают День памяти жертв политических репрессий. В результате Большого террора с 30-х по 50-е годы в Приамурье репрессированными были признаны больше ста тысяч человек.

По словам секретаря комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при правительстве Амурской области Леонида Журавлева, документов, свидетельствующих о том, где расстреляны и похоронены репрессированные, не сохранилось. Приамурье получало лимиты, сколько «врагов народа» нужно уничтожить. Арестовывали от сотрудников политбюро до простых работников. Подробности в материале Альфа ТВ.

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#история #происшествия

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Комментарии
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  • elvlada

    elvlada
    11 минут назад

    Белое пятно нашей недавней истории, неудобной для власти, достойно быть увековеченным.

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