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сегодня, 13:24 0

В краеведческом музее откроется выставка «Театральное измерение»

В краеведческом музее откроется выставка «Театральное измерение»

Театральные костюмы, макеты декораций, документы, фотографии, афиши из фондов музея и из Амурского областного театра драмы – все это можно увидеть на выставке «Театральное измерение», которая откроется 3 ноября в Амурском областном краеведческом музее.

Амурский областной театр драмы – старейший театр на Дальнем Востоке. Общественная жизнь Амурской области неразрывно связана с театром со времён Общественного собрания, на базе которого в 1883 году состоялся первый профессиональный спектакль.

Сегодня Амурский театр драмы можно назвать визитной карточкой области – место, куда принято приглашать гостей города и посещать в праздничные и выходные дни.

Выставка пройдет в рамках Года театра. На выставке «Театральное измерение» посетителю представится возможность увидеть всю многогранность жизни Амурского театра драмы. С помощью экспонатов будут представлены этапы работы над полюбившимися амурскому зрителю спектаклями. Это легендарный «Ревизор» Гоголя, «Мадама, или Сага о восточном Париже» Афанасьева, «Горький хлеб Албазина» Дьяковой и многие другие.

На выставке будут представлены материалы разных лет. Большой комплекс отведен эскизам и макетам костюмов и декораций, созданным Василием Веровчуком, проработавшим в театре главным художником более 20 лет и оформившим более 50 спектаклей.

Посетители смогут погрузиться в волшебный мир жизни за кулисами, где тесно переплетены современность и события, вошедшие в историю, узнать, как проходит закулисная жизнь актёров, как создаются персонажи спектаклей и сколько людей трудится над ними.

Желающие смогут сфотографироваться в «театральной гримёрной» – фотозона построена с помощью театральных декораций и музейных предметов – личных вещей артистов театра.

Выставка будет работать до 3 декабря 2019 года. (6+)

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