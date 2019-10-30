В Благовещенске официально открылся бизнес-инкубатор для начинающих предпринимателей

Бесплатное офисное место, необходимое для работы оборудование, консультации по разным направлениям ведения бизнеса и возможность наставничества со стороны успешных бизнесменов теперь может получить в одном месте практически любой предприниматель региона. Это стало возможным благодаря новому бизнес-инкубатору, который торжественно открылся во вторник, 29 октября, в Благовещенске при поддержке минэкономразвития Амурской области.

«Амурский бизнес-инкубатор с партнерской помощью центра "Мой бизнес" дополнительно позволит получить начинающему предпринимателю весь спектр государственной поддержки малому бизнесу, начиная от помощи в составлении бизнес-плана, заканчивая получением микрозайма по упрощенной процедуре и сниженной процентной ставке», – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

По словам руководителя бизнес-инкубатора Егора Дымова, помещение для совместной работы начинающих предпринимателей сделано по принципу хорошо оборудованного офиса. В нем предусмотрены специальные зоны для проведения конференций или обучений, отдельная «зеленая зона» для переговоров, а также кофейня, где можно провести встречу или отдохнуть с коллегами. Каждый резидент инкубатора получает полностью оборудованное место работы. У него есть компьютер со скоростным выходом в интернет и вся необходимая оргтехника.

Кроме того, здесь у предпринимателей в начале своего бизнес-пути есть возможность получить наставника из числа опытных и успешных бизнесменов региона. Особой задачей для руководителей инкубатора является поиск инвесторов для перспективных начинающих проектов.

«Стать резидентом довольно просто. Для этого необходимо оставить заявку на нашем сайте farvater.biz. После рассмотрения, мы приглашаем его на собеседование, и если вид деятельности предпринимателя подходит под требования бизнес-инкубатора, то комиссионно принимаем решение о зачисление в ряды резидентов нашей площадки», – добавил Егор Дымов.

Бизнес-инкубатор в Благовещенске открылся в рамках региональной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства». На эти цели в этом году из областного бюджета выделена субсидия в размере 3 миллионов рублей.

Площадка для начинающих предпринимателей ведет свою работу по адресу: город Благовещенск, улица Студенческая, 19/2, цокольный этаж, сообщает областное правительство.