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30октября
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сегодня, 12:43 1

В Приамурье обсудили создание комфортных условий для бизнеса

В Приамурье обсудили создание комфортных условий для бизнеса
Фото: pixabay.com

В амурском правительстве обсудили создание комфортных условий для ведения бизнеса. О работе по упрощению процедур ведения бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности Приамурья рассказали на заседании Проектного офиса.

Промежуточными результатами работы по упрощению ведения бизнеса в Приамурье на заседании поделились представители отраслевых ведомств. Например, среднее время регистрации прав собственности удалось сократить до 4 дней. Это лучший показатель среди регионов Дальнего Востока на данный момент.

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Людмила Гунько рассказала, что во многом это стало возможно благодаря открытию в благовещенском МФЦ двух дополнительных окон обслуживания. Это позволило сократить время ожидания в очереди до 15 минут.

Удалось упростить и процедуру регистрации юридических лиц. В Управлении ФНС по Амурской области отметили, что практически все опрошенные предприниматели смогли зарегистрироваться в течение 3 дней, а больше половины из них сделали это через портал «Госуслуги», где смогли получить скидку на оплату госпошлины.

Комплекс мер по улучшению работы при подключении объектов к электросетям предложило министерство экономического развития и внешних связей Амурской области. Заместитель министра Виктор Одородько рассказал, что в личных кабинетах на сайтах сетевых организаций можно высчитать плату за технологическое присоединение к электросетям с помощью онлайн-калькулятора, заплатить за услугу присоединения дистанционно в специальном разделе и подписывать документы цифровой подписью.

Кроме этого, в скором времени появится интерактивная карта, на которой можно будет увидеть границы ответственности той или иной сетевой компании и характеристики электросетей в интересующем районе.

«Задача, поставленная нами в середине этого года очень серьезная – попасть в 30-ку лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата среди регионов страны. К развитию регионов Дальнего Востока сейчас особое внимание, поэтому с помощью большой командной работы у нас есть все возможности достичь намеченных целей», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. В этом году в рейтинге Амурская область заняла 37 место среди всех субъектов страны.

Значительное влияние на положение регионов в рейтинге оказывает опрос предпринимателей, подчеркнула руководитель представительства «Агентства стратегических инициатив» на Дальнем Востоке Ольга Курилова. Опрос начнется в декабре этого года.

Отдельный акцент на заседании был сделан на качестве и доступности трудовых ресурсов в регионе. По словам заместителя министра образования и науки Олега Якутова, в рамках работы по улучшению этого показателя высшими и средними учебными заведениями планируется подготовка специалистов по новым специальностям.

Локомотивом в области внедрения регионального стандарта должен стать «Амурский центр опережающей профессиональной подготовки», который призван решить кадровые вопросы, связанные с реализацией проектов регионального значения. Центр откроется в ноябре этого года на базе АмГУ.

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#бизнес #областная власть

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Комментарии
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  • Хусейнов

    Хусейнов
    1 час назад

    какой тут к чёрту бизнес при нищем народе?

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