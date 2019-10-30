Банкомат «съел» всю зарплату жительницы Благовещенска

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Татьяна. Горожанка рассказала об инциденте, произошедшем с ней в областном центре. Когда девушка клала деньги в банкомат одного из банков, находящийся на улице Ленина, он «съел» их и выдал сообщение об ошибке. Татьяна осталась без денежных средств, а банк, отмечает она, возвращать их не торопится.

«22 октября я, получив зарплату, решила положить деньги на карту [название банка], поскольку с карты осуществляю платежи. Сумму в размере 55 тысяч рублей, что является моим месячным заработком, вставила в банкомат, после он забрал деньги, и на экране появился текст: "Сбой, техническая ошибка, что-то пошло не так", вышел чек! Я убедилась, что деньги не вернулись!» – сообщила Татьяна.

В дальнейшем благовещенка, взяв чек, отправилась в отделение банка. Там девушке, с ее слов, сказали: «Да, мы видим, что вы выполнили эту операцию. Но мы не видим, какими купюрами вы внесли и какую сумму. Поэтому нам надо пару дней, чтобы разобраться». Горожанка написала обращение с просьбой вернуть денежные средства без промедлений, поскольку ей нужно, в частности, оплачивать ипотеку.

Татьяна рассказывает, что получила ответ от банка по СМС: обращение будет рассмотрено до 29 октября. «Я ждала, неоднократно напоминала банку о себе! Тут настало 29-е, и приходит новое СМС, что мое обращение будет рассмотрено 6 ноября, без указания причин. На меня напал ужас: как жить, на что? Чем платить ипотеку и коммунальные платежи? Везде проценты и пеня! Звоню в банк, меня постоянно отправляют от одного специалиста к другому, и 4-й специалист говорит: "Мы вам помочь не можем, этим занимается специальный отдел, а с ними связи нет". Вот как жить, у меня забрали всю зарплату!» – сетует жительница Благовещенска.

Проблемный банкомат, отмечает она, проинкассировали утром 23 октября. «То есть уже тогда знали, что в банкомате излишки. Однако банк продолжает пользоваться моими средствами, а мне жить не на что, нечем заплатить ипотеку!» – констатирует Татьяна.

Ситуацию, с которой столкнулась благовещенка, прокомментировали в банке. Там рассказали, что вердикт по заявлению клиента выносится в течение 3 дней с даты его обращения. Исходя из принятого решения, клиенту в течение 30 дней либо возвращают деньги, либо нет. Второй вариант возможен, например, в случае выявления каких-либо мошеннических действий со стороны клиента.